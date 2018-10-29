Адвокат обвиняемой в "экстремизме" крымчанки, обжаловал отказ в прекращении ее преследования за репосты в соцсети
|11:14 20.11.2018
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|Крым
Адвокат жительницы оккупированной Ялты Элины Мамедовой обжаловал в российскую прокуратуру отказ следователя прекратить уголовное дело в связи с отсутствием состава преступления.
Об этом в комментарии сообщил защитник Алексей Ладин, сообщают События Крыма.
Мемедову оккупационный суд обвинил "в разжигании ненависти и вражды" за репосты нескольких записей в соцсети "ВКонтакте",
Адвокат отметил, что у Мамедовой не было намерения "возбудить вражду, ненависть и унизить группу лиц по национальному признаку". Это подтверждается пояснениями девушки при допросе в качестве подозреваемой, где она указала, что "репостила статьи без каких-либо комментариев, одобряющих эти статьи".
Российский следователь в постановлении об отказе подкрепил свою позицию предыдущими обвинительными пояснениями Мамедовой, которые у нее взяли в управлении ФСБ России по оккупированному Крыму после обыска в доме родителей без присутствия защитника.
Также, по мнению следователя, "вину" жительницы Ялты подтверждает заключение психолого-лингвистической экспертизы записей девушки в соцсети.
Как сообщалось, 13 июня этого года Мамедову задержали сотрудники ФСБ России по оккупированному Крыму после обыска в ее доме в Чехово (Ялта). После допроса ее отпустили из отделения Следственного комитета России по оккупированному Крыму. Против жительницы Ялты возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 282 Уголовного кодекса России за несколько репостов в социальной сети "ВКонтакте", датированных 2014 и 2015 годами.
15 ноября Депутаты Госдумы России приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий отмену уголовной ответственности за репосты.
Напомним, по данным ООН, с сентября 2017 года по июнь 2018 года на аннексированном полуострове зафиксировали 81 случай с достоверными утверждениями о нарушениях прав человека. Их жертвами стали 167 человек.
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