Адвокат жительницы оккупированной Ялты Элины Мамедовой обжаловал в российскую прокуратуру отказ следователя прекратить уголовное дело в связи с отсутствием состава преступления.

Об этом в комментарии сообщил защитник Алексей Ладин, сообщают События Крыма.

Мемедову оккупационный суд обвинил "в разжигании ненависти и вражды" за репосты нескольких записей в соцсети "ВКонтакте",

Адвокат отметил, что у Мамедовой не было намерения "возбудить вражду, ненависть и унизить группу лиц по национальному признаку". Это подтверждается пояснениями девушки при допросе в качестве подозреваемой, где она указала, что "репостила статьи без каких-либо комментариев, одобряющих эти статьи".

Российский следователь в постановлении об отказе подкрепил свою позицию предыдущими обвинительными пояснениями Мамедовой, которые у нее взяли в управлении ФСБ России по оккупированному Крыму после обыска в доме родителей без присутствия защитника.

Также, по мнению следователя, "вину" жительницы Ялты подтверждает заключение психолого-лингвистической экспертизы записей девушки в соцсети.

Как сообщалось, 13 июня этого года Мамедову задержали сотрудники ФСБ России по оккупированному Крыму после обыска в ее доме в Чехово (Ялта). После допроса ее отпустили из отделения Следственного комитета России по оккупированному Крыму. Против жительницы Ялты возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 282 Уголовного кодекса России за несколько репостов в социальной сети "ВКонтакте", датированных 2014 и 2015 годами.

15 ноября Депутаты Госдумы России приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий отмену уголовной ответственности за репосты.

Напомним, по данным ООН, с сентября 2017 года по июнь 2018 года на аннексированном полуострове зафиксировали 81 случай с достоверными утверждениями о нарушениях прав человека. Их жертвами стали 167 человек.