В районе Караджасу турецкой провинции Айдын обнаружены обломки учебного самолета, который накануне исчез с экранов радаров.

Самолет взлетел 19 ноября с аэродрома Чылдыр и через некоторое время перестал выходить на связь, передает Анадолу.

Со слов губернатор провинции Денизли Хасан Карахан на месте крушения самолета обнаружены тела двух человек.