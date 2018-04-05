Два человека погибли при крушении учебного самолета в Турции / Фото
|10:52 20.11.2018
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|Турция
В районе Караджасу турецкой провинции Айдын обнаружены обломки учебного самолета, который накануне исчез с экранов радаров.
Самолет взлетел 19 ноября с аэродрома Чылдыр и через некоторое время перестал выходить на связь, передает Анадолу.
Со слов губернатор провинции Денизли Хасан Карахан на месте крушения самолета обнаружены тела двух человек.
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