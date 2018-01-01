Грузинские неправительственные организации считают "кредитную амнистию" беспрецедентным случаем подкупа избирателей

09:52 20.11.2018 0 комментариев Грузия

Правительство Грузии договорилось с банками и небанковскими кредитными организациями о списании долгов более 600 тысяч граждан на общую сумму в 1,5 млрд лари, что составляет 561 млн долларов США.

Об этом заявил премьер-министр страны Мамука Бахтадзе, передает Грузия Online.

Процесс обнуления задолженности начнется 15 декабря и завершится 31 декабря. Глава правительства Грузии считает, что "кредитная амнистия" позволит сотням тысяч граждан начать жизнь с "чистого листа" и больше тратить на себя и свою семью, что позитивно отразится на экономике страны. В то же время избавление от "токсичных" просроченных долгов укрепит и банковскую систему.

В Кабмине Грузии сообщили, что почти 95% долгов граждан в банках не превышают сумму в 2 тысячи лари (1 доллар США - 2,67 лари).

Неправительственные организации «Ассоциация молодых юристов Грузии», «Международная прозрачность – Грузия» и «Международное общество справедливых выборов и демократии» призывают прокуратуру Грузии, своевременно и объективно расследовать и осуществить соответственное правовое реагирование на озвученную премьер-министром инициативу, согласно которой, будут списаны задолженности 600 000 избирателям.

Как говорится совместном заявлении организаций, они считают, что данная инициатива, которая будет реализована фондом «Карту», предположительно, является беспрецедентным случаем подкупа избирателей, которым должны заинтересоваться правоохранительные органы.

Дело в том, что рассказывая по телевидению о "кредитной амнистии", премьер Бахтадзе отдельно подчеркнул, что без участия Иванишвили это не удалось бы реализовать.

Протеже миллиардера Зурабишвили  теперь может рассчитывать на благодарность людей в виде голосов.



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