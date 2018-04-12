У Миколаєві завершують ремонт ракетного катера “Прилуки” / Фото

10:32 20.11.2018 0 комментариев Украина

На Миколаївському суднобудівному заводі підходить до завершення доковий ремонт ракетного катера “Прилуки”.

Це перший етап ремонту катера, після чого, катер буде виведено з доку, а ремонтні роботи продовжені вже на воді, передає Національний Промисловий Портал, з посиланням на facebook сторінку Миколаїв – місто корабелів.

За час доки ракетний катер стояв у плавучому доку, було виконано значний обсяг робіт з відновлення зовнішньої обшивки, елементів конструкції корпусу, забортної арматури, цистерн та ін.

Ракетний катер “Прилуки” зайшов на ремонт до Миколаївського суднобудівного заводу у вересні цього року. Після того, як “Прилуки” виведуть з плавучого доку, його місце займе буксир “Володимир Іванов”, що зайшов на суднобудівний завод тиждень тому.

Нагадуємо, в останні години 2017 року у територіальних водах України було виявлено судно під прапором Танзанії, яке обґрунтовано підозрювалося в перевезенні незаконних вантажів. Керуючись положеннями законодавства України, а також Конвенцій ООН з морського права та про боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин, з метою пошуку судна та подальшого стеження за його діями за розпорядженням командного центру ВМС ЗС України в море вийшов ракетний катер «Прилуки», який відкрив вогонь по судну-порушнику.



Фото з сайта НПП



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