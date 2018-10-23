19 листопада з аеропорту Миколаїв вперше після багаторічної перерви був виконаний авіарейс.

Передає Національний Промисловий Портал, з посиланням на ЦТС.

Літак авіакомпанії AeroJet Airlines вилетів до Києва (Жуляни), сьогодні ж очікується зворотний рейс.

За інформацією миколаївських журналістів, літак прибув до Миколаєва з Одеси, де базується на постійній основі. Першим чартером з Миколаєва вилетіли представники місцевого бізнесу.

Згідно з інформацією сервісу flightradar24, літак Saab 340B з реєстраційним номером UR-ALC приземлився в аеропорту Київ ім. Сікорського в 11:54, рейс тривав 1 годину 05 хвилин.

Раніше озвучувався термін початку роботи аеропорту Миколаїв в березні 2018 року, але потім він був зміщений на травень або пізніше.

Навесні тут проводилися роботи по ремонту перону. У січні в аеропорту пройшла перевірка радіотехнічної готовності аеродрому до обслуговування польотів повітряних суден.