По преданию она получила название от того, что здесь терпящим бедствие греческим рыбакам явился Святой Георгий Победоносец.

На мысе Фиолент с Георгевской скалы ветром снесло крест, сообщает Объектив.

Георгиевская скала - надводная скала в виде маленького острова в 1,5 км к востоку от оконечности мыса Фиолент и в 140 м от берега Яшмового пляжа в Балаклавском районе Севастополя.

Название получила от того, что по преданию в 891 году здесь терпящим бедствие греческим рыбакам явился Святой Георгий Победоносец, на скале была найдена его икона, и в том же году на побережье основан Свято-Георгиевский монастырь.

В 1891 году на скале был установлен крест из белого мрамора. В 20-е годы крест сняли.

14 сентября 1991 в Свято-Никольской церкви (на Братском кладбище в Севастополе) был освящён новый семиметровый металлический крест, весом в 1400 кг, который при поддержке Черноморского флота ВМФ страны агрессора был установлен на скале святого явления.