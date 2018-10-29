Обещанная оккупантами газификация: аннексированный Севастополь на два года запасся дровами
|09:09 20.11.2018
|0 комментариев
|Крым
В оккупированном Севастополе накоплены значительные запасы дров для частного сектора.
Об этом заявил "начальник" главного управления природных ресурсов и экологии по оккупированному Севастополю (Севприроднадзор) Сергей Самойлов, сообщает Объектив.
По его словам, "на отопительный сезон 2018-2019 годов лесхоз по плану обязан был заготовить 3 тысячи кубометров дров, а фактически заготовил более 10 тысяч кубометров".
Он также сообщил о том, что в 2017 году спрос на дрова был выше – 1 200 заявок от жителей на 7 тысяч кубометров.
Ещё на эту тему:
09:29 20.11.2018
Скрепы не устояли: В оккупированном Севастополе штормовым ветром снесло крест с Георгиевской скалы / Фото
Скрепы не устояли: В оккупированном Севастополе штормовым ветром снесло крест с Георгиевской скалы / Фото
21:01 19.11.2018
Прокуратура АРК направила в Международный уголовный суд дела по статье «Нарушение законов и обычаев войны»
Прокуратура АРК направила в Международный уголовный суд дела по статье «Нарушение законов и обычаев войны»
20:08 19.11.2018
Экс-депутата парламента Крыма Ганыша приговорили к 12 годам лишения свободы за госизмену
Экс-депутата парламента Крыма Ганыша приговорили к 12 годам лишения свободы за госизмену
12:26 16.11.2018
Замешанный в "крымском скандале" премьер Чехии отказался добровольно уходить в отставку
Замешанный в "крымском скандале" премьер Чехии отказался добровольно уходить в отставку