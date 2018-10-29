В оккупированном Севастополе накоплены значительные запасы дров для частного сектора.

Об этом заявил "начальник" главного управления природных ресурсов и экологии по оккупированному Севастополю (Севприроднадзор) Сергей Самойлов, сообщает Объектив.

По его словам, "на отопительный сезон 2018-2019 годов лесхоз по плану обязан был заготовить 3 тысячи кубометров дров, а фактически заготовил более 10 тысяч кубометров".

Он также сообщил о том, что в 2017 году спрос на дрова был выше – 1 200 заявок от жителей на 7 тысяч кубометров.