" Притягивающий проклятья" авианосец "Адмирал Кузнецов" собираются ремонтировать в оккупированном Севастополе

08:08 20.11.2018 0 комментариев Крым

Затонувший на территории 82-го судоремонтного завода при выводе тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" плавучий док ПД-50 поднимут со дна.

Об этом в понедельник, 19 ноября, заявил Интерфаксу министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, передает Центральный Военно-Морской Портал.

"Будет точно подниматься, потому что иначе, во-первых, будет нарушен режим доступа в гавань для работы 82-го завода", – сказал Денис Мантуров. 

Он сообщил, что сейчас на месте ЧП работает бригада водолазов, которая вырезает кусок металла для определения степени усталости металла. 

"А что касается последующего ремонта "Адмирала Кузнецова": на сроки данная проблема никак не повлияет, потому что докование планируется по контракту только летом следующего года, либо весной 2020 года", – подчеркнул глава Минпромторга. 

Министр отметил, что к этому сроку надо решить вопрос с доком для "Адмирала Кузнецова". 

"У нас есть ряд вариантов, как решить задачу: либо сделать конструкцию по сухому доку на 10-м заводе, что фактически через залив находится, либо рассматривается вопрос по приобретению готового дока. У нас еще есть резервные варианты по использованию сухого дока на Севастопольском заводе", – сказал Мантуров. 

Напомним, что 30 октября при выводе "Адмирала Кузнецова" из плавучего дока ПД-50 на 82-м судоремонтном заводе (принадлежит "Роснефти") сложилась нештатная ситуация, в результате которой док затонул. Один из его кранов упал на палубу крейсера. 

Источник, знакомый с ситуацией, утверждает, что после первичного осмотра затонувшего плавдока водолазы сообщили о появлении трещин на его корпусе. 

По мнению руководства Объединенной судостроительной корпорации, ЧП с плавучим доком не повлияет на сроки завершения ремонта и модернизации ТАВКР "Адмирал Кузнецов". 

Контракт на ремонт и модернизацию корабля, подписанный в апреле 2018 года, выполняет 35-й СРЗ (входит в состав Центра судоремонта "Звездочка"). Стоимость работ составит 60 млрд рублей. Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов ранее заявил, что непосредственно ремонт и модернизация завершатся к концу 2020 года, после чего начнется испытательный цикл продолжительностью семь месяцев. То есть, по его словам, флот должен получить корабль в 2021 году. 

На прошлой неделе на селекторном совещании в военном ведомстве заместитель министра обороны Алексей Криворучко уточнил, что условия контракта предполагают завершение ремонта и модернизации "Адмирала Кузнецова" в четвертом квартале 2022 года. 



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