В Черном море буксир "потерял" баржу с рекордным грузом контрабандных сигарет
|08:28 20.11.2018
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Потерпевший бедствие в Черном море буксир "Параллель" тянул в сторону Болгарии баржу с грузом контрабандных сигарет.
Об этом сообщает Думская со ссылкой на источники в правоохранительных органах, передает Новое Время.
По данным собеседников издания, из-за получения пробоины экипаж буксира отцепил баржу и подал сигнал SOS. После их спас проходивший мимо танкер "Аркадия".
Баржу UDP-DM-2309-УДП с контрабандным грузом прибило к берегу в районе Черноморки в Одессе, где судно взяли под охрану пограничники. Судьба буксира неизвестна.
Согласно данным одесских активистов из Комитета по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, на борту баржи находится самая большая партия контрабандным сигарет - 5 млн пачек (10 тысяч коробок по 500 пачек сигарет в каждой).
Данным о том что, судно следовало из РФ через оккупированный Крым.
Владельцем баржи является бывший депутат Одесского городского совета от Партии регионов Александр Кисиль.
Напомним, что 19 ноября в Черном море в районе Тендровской косы, примерно в девяти милях от берега, в условиях сильного шторма потерпел бедствие буксир Параллель. Моряки были подобраны танкером Аркадия. Затем их передали на борт катера Морской охраны.
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