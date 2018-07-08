Потерпевший бедствие в Черном море буксир "Параллель" тянул в сторону Болгарии баржу с грузом контрабандных сигарет.

Об этом сообщает Думская со ссылкой на источники в правоохранительных органах, передает Новое Время.

По данным собеседников издания, из-за получения пробоины экипаж буксира отцепил баржу и подал сигнал SOS. После их спас проходивший мимо танкер "Аркадия".

Баржу UDP-DM-2309-УДП с контрабандным грузом прибило к берегу в районе Черноморки в Одессе, где судно взяли под охрану пограничники. Судьба буксира неизвестна.

Согласно данным одесских активистов из Комитета по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, на борту баржи находится самая большая партия контрабандным сигарет - 5 млн пачек (10 тысяч коробок по 500 пачек сигарет в каждой).

Данным о том что, судно следовало из РФ через оккупированный Крым.

Владельцем баржи является бывший депутат Одесского городского совета от Партии регионов Александр Кисиль.

Напомним, что 19 ноября в Черном море в районе Тендровской косы, примерно в девяти милях от берега, в условиях сильного шторма потерпел бедствие буксир Параллель. Моряки были подобраны танкером Аркадия. Затем их передали на борт катера Морской охраны.