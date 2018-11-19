Путін обговорив з керівництвом Міноборони можливий вихід США з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності

08:48 20.11.2018 0 комментариев Россия

Президент Росії Володимир Путін обговорив з керівництвом Міноборони можливий вихід США з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД), пообіцявши, що цей крок Вашингтона не залишиться без відповіді Москви.

Про це пише ТАСС, передає Українська Правда.

"Пропоную сьогодні обговорити наші кроки, пов'язані з можливим виходом Сполучених Штатів Америки з договору про ракети середньої і меншої дальності. Рішення Сполучених Штатів про вихід із зазначеного договору, безумовно, не може залишитися і не залишиться без відповіді з нашого боку", - сказав Путін.

Президент РФ додав, що Кремль готовий "вести діалог з американськими партнерами з цього ключового питання".

"Сподіваємося, що вони (США - ред) поставляться до цього з повною відповідальністю", - заявив Путін.

Він нагадав, що "коли США в односторонньому порядку вийшли з договору про протиракетну оборону, ми відкрито і чесно заявили, що змушені будемо вжити відповідних заходів".

"Так і було зроблено. Тепер у Росії є гіперзвукова зброя, здатна долати будь-яку систему протиракетної оборони", - додав Путін.

Крім того, він заявив про погіршення обстановки в світі, зокрема на Корейському півострові, в Україні і на Близькому Сході.

"Не дивлячись на досягнуті в Мінську домовленості, не припиняється збройне протистояння на південному сході України, блок НАТО рік за роком продовжує нарощувати свій військовий потенціал поблизу наших кордонів, під питанням майбутнє основоположних домовленостей в сфері контролю над озброєннями", - додав президент РФ.

Нагадаємо, в жовтні Трамп заявив про намір вийти з ДРСМД з Росією через його недотримання з боку Москви. "Поки хтось порушує цю угоду, ми не будемо єдиними, хто виконує її", - підкреслив тоді президент США.



Ещё на эту тему:

09:52 16.11.2018
В Госдепе отреагировали на заявление Трампа о выходе из ракетного договора
12:10 06.11.2018
Встречу Трампа и Путина в Париже отменили по просьбе Макрона
15:42 26.10.2018
Трамп пригласил Путина в Вашингтон в следующем году
08:46 23.10.2018
В России после визита Болтона выразили желание прислушаться к мнению Вашингтона
16:19 05.10.2018
Россия обвинила США в разработке биологического оружия в Грузии
14:39 03.09.2018
Глава российского МИД недоволен спецпредставителем Госдепа США Куртом Волкером
20:59 23.08.2018
Болтон предостерег Россию от вмешательства в выборы 2018 года
17:00 22.08.2018
В Кремле не согласны с утверждениями о том, что Россия «завязла» в Сирии
12:29 22.08.2018
Россия “застряла” в Сирии и ждет, что кто-то другой профинансирует послевоенное восстановление страны
13:22 21.08.2018
Компания Microsoft зафиксировала попытки России оказать влияние на предстоящие в ноябре выборы в американский Конгресс
07:57 08.08.2018
В связи с усложнением обстановки в регионе США воссоздают Второй флот
12:33 04.07.2018
Отдельной встречи Лаврова и Помпео перед саммитом президентов двух стран не будет
Новости
Азербайджан Азербайджан
10:50 19.11.2018
В Азербайджане задержали лидера оппозиционного Народного фронта
11:56 07.11.2018
У Британії арештували дружину азербайджанського банкіра, яка витратила в магазині 16 млн фунтів
08:40 06.11.2018
Азербайджан не будет импортировать газ из России в 2019 году
17:21 29.10.2018
Подписана Стамбульская декларация
Все новости страны
Армения Армения
10:01 19.11.2018
В Армении армией РФ проведен показательный «бой в городе» с учетом сирийского боевого опыта
17:51 14.11.2018
В Армении завели уголовное дело за неуплату налогов "дочкой" Газпрома
15:15 14.11.2018
ЕС выделил Армении €1.5 млн на парламентские выборы
18:20 12.11.2018
Армянские водители оказались в «заложниках» у российских пограничников
Все новости страны
Болгария Болгария
17:22 19.11.2018
В Болгарии рост цен вызвал массовые протесты
16:32 14.11.2018
На границе Болгарии с Румынией откроют новый пограничный пункт пропуска
07:51 13.11.2018
Болгарія не хоче підписувати міграційний пакт ООН
14:17 12.11.2018
Болгарию охватили протесты из-за подорожания топлива
Все новости страны
Греция Греция
13:40 19.11.2018
Адвокат заявила о грубых нарушениях прав российского хакера в Верховном суде Греции
19:10 14.11.2018
В Греции чиновники вышли на протест из-за низких зарплат
12:04 13.11.2018
К дому заместителя прокурора Верховного суда Греции подложили бомбу
12:03 12.11.2018
В Греции обрушился автомобильный мост / Фото, видео
Все новости страны
Грузия Грузия
09:52 20.11.2018
Грузинские неправительственные организации считают "кредитную амнистию" беспрецедентным случаем подкупа избирателей
17:17 15.11.2018
Хакер подозреваемый в убийстве следователя в РФ просит политическое убежище в Грузии
12:33 15.11.2018
Грузия окончательно выберет президента 28 ноября
11:19 14.11.2018
Другий тур виборів президента Грузії може відбутися 28 листопада
Все новости страны
Молдова Молдова
09:29 19.11.2018
Социалисты Молдовы пообещали зарплату в 600 евро и курс на Россию
17:05 16.11.2018
Правительство Молдовы готовит закрытие ряда районных больниц
16:01 15.11.2018
Европарламент назвал Молдову страной, "охваченной интересами олигархов"
07:31 15.11.2018
У Молдові знешкодили пов'язане з бойовиками "Л/ДНР" воєнізоване формування
Все новости страны
Россия Россия
13:21 20.11.2018
Парламентська асамблея НАТО ухвалила три жорсткі резолюції щодо Росії
08:48 20.11.2018
Путін обговорив з керівництвом Міноборони можливий вихід США з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності
19:29 19.11.2018
Наемники российских ЧВК обратились в международный суд – против организаторов частных военных компаний
15:40 19.11.2018
Правительство Эстонии дважды отказало в заходе в свои территориальные воды российскому судну «Академик Николай Сахаров»
Все новости страны
Румыния Румыния
07:39 20.11.2018
Министр обороны Румынии подал в отставку
07:59 19.11.2018
В Румынии нашли похищенную в Нидерландах картину Пикассо / Фото
15:48 16.11.2018
Румыния откроет в Украине еще одно консульство
07:39 14.11.2018
В Еврокомиссии заявили о регрессе румынского правосудия
Все новости страны
Турция Турция
10:52 20.11.2018
Два человека погибли при крушении учебного самолета в Турции / Фото
18:49 19.11.2018
«Это не просто дырку просверлить в земле и газ качать». Путин и Эрдоган открыли морской участок Турецкого потока.
16:20 19.11.2018
Турция продаст Украине ударные дроны
11:59 19.11.2018
Росія, Туреччина та Іран проведуть переговори щодо Сирії 28-29 листопада
Все новости страны
Украина Украина
12:59 20.11.2018
Ryanair сьогодні оголосить нові рейси до Києва та запустить квитки по 5 євро до Лондона
12:39 20.11.2018
В оккупированном Крыму упразднили "министерство финансов"
12:12 20.11.2018
В декабре в Украину поступят первые французские вертолеты Airbus
11:54 20.11.2018
Хронологія кризи в Азовському морі: у Великобританії зробили заяву
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс