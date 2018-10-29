Адвокат екс-депутата Верховної Ради АРК Василя Ганиша має намір подати апеляцію на рішення Дніпровського райсуду Києва, який засудив екс-посадовця до 12 років позбавлення волі.

Про це захисник розповів Крим.Реалії, передає Укрінформ.

«Є всі підстави оскаржити (вирок – ред.) в апеляційному порядку не для того, щоб зробити це для проформи. А для того, щоб все-таки суд апеляційної інстанції побачив всі порушення, і, головне, придивився до особистості обвинуваченого», – сказав Руденко.

На думку адвоката, суд першої інстанції необґрунтовано не взяв до уваги те, що Ганиш – єдиний депутат, який 6 березня 2014 року проголосував проти так званого «референдуму» про «приєднання» Криму до Росії. Руденко сказав, що його «здивувала позиція суддівської колеги».

У захисту є 30 днів на те, щоб подати апеляційну скаргу. За прогнозами адвоката, перше засідання апеляційного суду може відбутися в січні.