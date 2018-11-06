Захист Балуха подав прохання про його дострокове звільнення
|07:01 20.11.2018
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|Крым
Сторона захисту ув'язненого у колонії анексованої Керчі українця Володимира Балуха подала прохання про його умовно-дострокове звільнення.
Про це “Крим.Реалій" повідомив адвокат Дмитро Дінз, передає Укрінформ.
«Адвокат Балуха Тарас Омельченко подав на умовно-дострокове звільнення. Зараз там (у Криму – КР) він один працює. Деталей щодо УДЗ у мене поки немає» , – сказав Дінз.
"Крим.Реалії" зв'язалися з Тарасом Омельченко для дуже детальної інформації, але він відмовився від коментарів.
За підрахунками адвоката Дмитра Дінз, Володимиру Балуху залишилося відбувати покарання 1 рік і 4 місяці.
Як повідомлялося, 8 листопада сестра Балуха відвідала його в СІЗО анексованої Керчі.
19 жовтня політв'язня Балуха етапували з Сімферопольського СІЗО до Керченської колонії.
9 жовтня Балух заявив про припинення голодування на час етапу. Він тримав голодування 206 днів, вживаючи тільки по кілька ложок вівсяного киселю, сухарі, воду та чай з медом. Балух оголосив голодування 19 березня на знак протесту проти сфабрикованої щодо нього справи.
Піднонтрольний Росії "Верховний суд Криму" засудив українського патріота Володимира Балуха до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тисяч рублів.
Кримчанин під час подій на Майдані в Києві на своєму будинку в кримському селі розмістив прапор України. Після окупації півострова він не зняв прапор, за що російська влада почала його переслідувати. З квітня 2015 року в будинку українця почали проводити незаконні обшуки, потім активіста переслідували в рамках сфабрикованих адміністративних і кримінальних справ.
Загалом у Росії та анексованому Криму утримують близько 70 українських політв'язнів, серед них і журналіст Укрінформу Роман Сущенко, якого в РФ засудили до 12 років колонії суворого режиму за нібито шпигунство.
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