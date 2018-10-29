В ЄС готують "цілеспрямовані заходи в наступні тижні або дні" у відповідь на ситуацію в Азові
|21:07 19.11.2018
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|Крым
Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ країн-членів Євросоюзу закликає Росії припинити обмежувати судноплавство в Азовському морі і Керченській протоці.
Про це заявила в Брюсселі Високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні після засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ.
За словами пані Могеріні, в ЄС готують "цілеспрямовані заходи в наступні тижні або дні" у відповідь на ситуацію в Азові, повідомляє ВВС.
Як зазначила Високий представник ЄС, на міністерській зустрічі висловили стурбованість щодо дій Росії, до яких вона вдається в Азовському морі.
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Пані Могеріні заявила, що дії Росії "завдають шкоди не лише українській економіці", оскільки під затримки та перевірки потрапляє також і багато суден, які ходять у морі під прапорами країн-членів Євросоюзу.
Окремо вона наголосила, що Росія повинна припинити свої дії в Азовському морі.
"Перш за все, ми передаємо чітке повідомлення нашим колегам в Російській Федерації, що ми очікуємо, що це буде припинено", - зауважила пані Могеріні.
Вона також повідомила, що в Європейській комісії розробляють заходи, щоб підтримати галузі, які постраждали в Україні.
Президент Петро Порошенко привітав рішення міністерської зустрічі Ради ЄС.
"Вітаю результати сьогоднішнього засідання Ради ЄС із закордонних справ, які підтвердили пріоритетну увагу ЄС до підтримки України у відсічі російської агресії та відновленні територіальної цілісності та суверенітету нашої держави", - написав глава держави у Facebook.
Пропустити Facebook допис , автор: Петро Порошенко
Кінець Facebook допису , автор: Петро Порошенко
Речниця МЗС України Катерина Зеленко зазначила у Twitter: "Важливо, що проблема російської агресії, зокрема в басейні Азовського моря, не полишає порядку денного Європи".
Вдячні міністрам закордонних справ країн ЄС за незмінну підтримку. Важливо, що проблема російської агресії, зокрема в басейні Азовського моря, не полишає порядку денного Європи.#FAC
Наприкінці жовтня Європарламент схвалив резолюцію щодо ситуації в Азовському морі. Затримки Росією суден, які прямують через Керченську протоку до українських портів, там назвали "фактичною блокадою".
У резолюції вказали про можливе посилення санкцій щодо Росії у разі ескалації протистояння в Азовському морі.
Починаючи з весни 2018 року російські силовики почали затримувати та перевіряти судна, які прямують в порти Маріуполя та Бердянська, що суттєво зашкодило економіці регіону.
У відповідь Україна заявила про намір створити військово-морську базу на Азовському морі та почала перекидати туди частину військової техніки.
Депутати засудили дії РФ на Азові та закликали органи ЄС вимагати від Росії зупинити затримки, а також призначити спецпредставника Євросоюзу щодо Криму і Донбасу, що займатиметься також Азовським морем.
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