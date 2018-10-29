В ЄС готують "цілеспрямовані заходи в наступні тижні або дні" у відповідь на ситуацію в Азові

21:07 19.11.2018 0 комментариев Крым

Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ країн-членів Євросоюзу закликає Росії припинити обмежувати судноплавство в Азовському морі і Керченській протоці.

Про це заявила в Брюсселі Високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні після засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ.

За словами пані Могеріні, в ЄС готують "цілеспрямовані заходи в наступні тижні або дні" у відповідь на ситуацію в Азові, повідомляє ВВС.

Як зазначила Високий представник ЄС, на міністерській зустрічі висловили стурбованість щодо дій Росії, до яких вона вдається в Азовському морі.

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Пані Могеріні заявила, що дії Росії "завдають шкоди не лише українській економіці", оскільки під затримки та перевірки потрапляє також і багато суден, які ходять у морі під прапорами країн-членів Євросоюзу.

Окремо вона наголосила, що Росія повинна припинити свої дії в Азовському морі.

"Перш за все, ми передаємо чітке повідомлення нашим колегам в Російській Федерації, що ми очікуємо, що це буде припинено", - зауважила пані Могеріні.

Вона також повідомила, що в Європейській комісії розробляють заходи, щоб підтримати галузі, які постраждали в Україні.

Президент Петро Порошенко привітав рішення міністерської зустрічі Ради ЄС.

"Вітаю результати сьогоднішнього засідання Ради ЄС із закордонних справ, які підтвердили пріоритетну увагу ЄС до підтримки України у відсічі російської агресії та відновленні територіальної цілісності та суверенітету нашої держави", - написав глава держави у Facebook.

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Кінець Facebook допису , автор: Петро Порошенко

Речниця МЗС України Катерина Зеленко зазначила у Twitter: "Важливо, що проблема російської агресії, зокрема в басейні Азовського моря, не полишає порядку денного Європи".

Вдячні міністрам закордонних справ країн ЄС за незмінну підтримку. Важливо, що проблема російської агресії, зокрема в басейні Азовського моря, не полишає порядку денного Європи.#FAC

Наприкінці жовтня Європарламент схвалив резолюцію щодо ситуації в Азовському морі. Затримки Росією суден, які прямують через Керченську протоку до українських портів, там назвали "фактичною блокадою".

У резолюції вказали про можливе посилення санкцій щодо Росії у разі ескалації протистояння в Азовському морі.

Починаючи з весни 2018 року російські силовики почали затримувати та перевіряти судна, які прямують в порти Маріуполя та Бердянська, що суттєво зашкодило економіці регіону.

У відповідь Україна заявила про намір створити військово-морську базу на Азовському морі та почала перекидати туди частину військової техніки.

Депутати засудили дії РФ на Азові та закликали органи ЄС вимагати від Росії зупинити затримки, а також призначити спецпредставника Євросоюзу щодо Криму і Донбасу, що займатиметься також Азовським морем.



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