Глава предприятия "Росатома" давал взятку за госконтракт на обустройство границы оккупированного Крыма

07:58 20.11.2018 0 комментариев Крым

Дело о взятке, касалось строительства 50-километрового заграждения на админгранице оккупированного Россией Крыма с Украиной.

На работах дело о взятке не сказалось, сообщил ТАСС в понедельник, 19 ноября, источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что гендиректор АО "Научно производственный комплекс "Дедал" и его сотрудники пытались дать взятку должностному лицу погрануправления ФСБ по оккупированному Крыму за покровительство при заключении госконтрактов, а также при приемке работ, касающихся оборудования госграницы техническими охранными системами. Фигурантов задержали при передаче первой части взятки в 2,5 млн рублей в одном из ресторанов Симферополя. Гендиректор предприятия и один из сотрудников были арестованы еще в апреле этого года, третий фигурант дела задержан 26 сентября.

"Речь идет о контракте по обустройству границы с Украиной. Ситуация с подрядчиком никак не повлияла на качество и сроки исполнения контракта", - сказал собеседник, отметив, что речь идет о поставках оборудования для строительства 50-километрового заграждения на севере полуострова на границе с Украиной и о работах по проекту.

Пограничное управление ФСБ России по оккупированному Крыму планировало построить пятидесятикилометровое заграждение на админгранице с Украиной. Обустройство заграждения оценивается более чем в 200 млн рублей, работы планировалось завершить уже в этом году.

Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по оккупированному Крыму, сотрудники компании, предварительно договорившись о даче взятки, передавали деньги офицеру инженерно-технического отдела пограничного управления ФСБ.

Предполагалось, что представитель ведомства должен помочь им получить госконтракт на установку и ввод в эксплуатацию комплекса сигнализации, оказывать покровительство при исполнении данного контракта и при заключении других подрядов. Однако сотрудник погрануправления, понимая незаконность происходящего, сам рассказал о поступившем предложении своему начальству.

 



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