Министр обороны Румынии подал в отставку, а мэр Бухареста оставила свою позицию в правящей Социал-демократической партии накануне перестановок в румынском правительстве.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Associated Press.

Председатель социал-демократов Ливиу Драгня намерен укрепить свои позиции, совершив перестановки в правительстве на фоне волны критики за его стиль руководства и коррупционных обвинений.

Драгня фактически руководит правительством, но не может занимать пост премьер-министра, потому что осужден за фальсификацию голосов.

В июне его также приговорили к 3,5 годам заключения за злоупотребление властью в должности. Он подал апелляцию на приговор.

Министр обороны Михай Фифор ушел из правительства в понедельник, 19 ноября, накануне партийного собрания.

Кроме того, мэр Бухареста Габриела Фирей подала в отставку с должности лидера бухарестского отделения партии после сообщений о том, что партия готова снять ее. Фирей обвиняла Драгню в закулисном руководстве партией.