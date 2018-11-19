Министр обороны Румынии подал в отставку
|07:39 20.11.2018
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|Румыния
Министр обороны Румынии подал в отставку, а мэр Бухареста оставила свою позицию в правящей Социал-демократической партии накануне перестановок в румынском правительстве.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Associated Press.
Председатель социал-демократов Ливиу Драгня намерен укрепить свои позиции, совершив перестановки в правительстве на фоне волны критики за его стиль руководства и коррупционных обвинений.
Драгня фактически руководит правительством, но не может занимать пост премьер-министра, потому что осужден за фальсификацию голосов.
В июне его также приговорили к 3,5 годам заключения за злоупотребление властью в должности. Он подал апелляцию на приговор.
Министр обороны Михай Фифор ушел из правительства в понедельник, 19 ноября, накануне партийного собрания.
Кроме того, мэр Бухареста Габриела Фирей подала в отставку с должности лидера бухарестского отделения партии после сообщений о том, что партия готова снять ее. Фирей обвиняла Драгню в закулисном руководстве партией.
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