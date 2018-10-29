16 ноября в Верховной Раде Украины начал работу 40-й ежегодный форум «Парламентарии за глобальные действия» и 10-консультативная ассамблея парламентариев за Международный уголовный суд и верховенство права.

Парламентарии из более чем 40 стран собрались, чтобы обсудить имплементацию положений Римского Статута в национальное законодательство с целью применения лучших практик для защиты граждан и государства от наиболее серьезных нарушений норм международного гуманитарного права: геноцида, преступлений против человечности, военных преступлений и преступлений агрессии.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры АРК, передает Флот - 2017.

«Для Украины - это крайне актуальная тема, так как с 2014 года территория Автономной Республики Крым и города Севастополя имеет статус временно оккупированной территории в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. После решения украинских властей принять юрисдикцию Международного уголовного суда, прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины («Нарушение законов и обычаев войны») и начала работу над сбором доказательств совершения именно военных преступлений на территории оккупированного полуострова», - говорится в сообщении прокуратуры АРК.

Прокуратура АРК по согласованию с Генеральной прокуратурой Украины, совместно с украинскими правозащитными неправительственными организациями Украинский Хельсинский союз по правам человека и Региональным Центром прав человека, направила в Международный уголовный суд 4 информационных сообщения относительно перемещенных и выдворенных лиц, перемещенных осужденных, нарушения права собственности, а также призыва граждан Украины - жителей полуострова Крым на службу в Вооруженных силах РФ.

«Ратифицировав Римский Статут, наше государство продемонстрирует решительные намерения провести расследование преступлений против человечности и военных преступлений, совершаемых на временно оккупированной украинской территории. Этот шаг позволит реализовать принцип неотвратимости наказания независимо от социального и политического статуса виновного лица и его гражданства», - поддержал позицию о необходимости ратификации Украиной Римского Статута прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов.