Оккупанты надеются что открытие автомобильного движения по Керченскому мосту, но, в особенности, запуск железнодорожных составов по нему, позволят аннексированному полуострову вспомнить, что такое контейнерные перевозки.

Как только крымские порты попали под западные санкции, объемы контейнерных перевозок через них упали в разы. По логике, «нишу» должна была заполнить Керченская паромная переправа, но она едва справлялась с перевозками пассажиров, автобусов, грузовых фур и легковых авто.

"Помог" же оккупированному Крыму Новороссийск, пишет КрымPRESS.

В апреле 2014 года на аннексированный полуостров из Краснодара доставили первую партию контейнеров с последующей перевалкой на автотранспорт. К концу года были налажены регулярные контейнерные перевозки между портами Новороссийск и оккупированный Севастополь.

На линии «материк – аннексированный полуостров» используются терминалы «НУТЭП» в Новороссийске и «Авлита» в оккупированном Севастополе. Ну а связал терминалы контейнеровоз «Сильный».

За первый год объём перевозок составил 4000 груженых контейнеров.

В 2017 году на так называемом "Ялтинском международном экономическом форуме" по утверждению оккупантов, гонконгская компания «Logistics Consulting Group» представила проект экспорта крымской пшеницы в Китай в объеме 450-500 тысяч тонн в год.

В антисанкционной «схеме» задействована именно контейнерная линия «оккупированный Севастополь – Новороссийск». Из оккупированного Крыма пшеница грузится в мешки, те, в свою очередь, в контейнеры. Из оккупированного Севастополя контейнеровоз доставляет зерно в Новороссийск. А уже оттуда в Китай.