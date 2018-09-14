Украина подтвердила получение предложения от США по фрегатам Oliver Hazard Perry / Фото
|20:28 19.11.2018
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|Украина
Командующий Военно-морских Сил ВСУ адмирал Игорь Воронченко подтвердил информацию, что получили от ВМС ША предложение о передаче двух фрегатов типа Oliver Hazard Perry.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "5 канал".
По словам Воронченка, эти корабли были выведены из состава ВМС США в 2013-2015 годах. Украина рассматривает получение таких судов на перспективу.
"Они нам нужны, но такого типа корабли нужны на перспективу. И сейчас все эти предложения нами внимательно прорабатываются. Мы просчитываем непосредственно, как мы будем принимать, в каком состоянии, что для этого нужно, сколько они будут стоить", - сказал командующий.
Он добавил, что на сегодня ежегодная эксплуатация корабля такого типа стоит примерно 25 млн долларов. В эту сумму входит также ремонт фрегата и заработная плата экипажа.
"Если брать мировой опыт, то сама стоимость корабля - это 30% от всего его пути эксплуатации. 60-70% - это содержание, это модернизация и утилизация", - сказал Воронченко.
Как сообщалось, реакцией США на агрессивное поведение России в Азовском регионе стало предложение по безвозмездной передаче Украине военных фрегатов типа Oliver Hazard Perry.
Фото: Oliver Hazard Perry (wikipedia.org)
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