Украина подтвердила получение предложения от США по фрегатам Oliver Hazard Perry / Фото

20:28 19.11.2018 0 комментариев Украина

Командующий Военно-морских Сил ВСУ адмирал Игорь Воронченко подтвердил информацию, что получили от ВМС ША предложение о передаче двух фрегатов типа Oliver Hazard Perry.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "5 канал".

По словам Воронченка, эти корабли были выведены из состава ВМС США в 2013-2015 годах. Украина рассматривает получение таких судов на перспективу.

"Они нам нужны, но такого типа корабли нужны на перспективу. И сейчас все эти предложения нами внимательно прорабатываются. Мы просчитываем непосредственно, как мы будем принимать, в каком состоянии, что для этого нужно, сколько они будут стоить", - сказал командующий.

Он добавил, что на сегодня ежегодная эксплуатация корабля такого типа стоит примерно 25 млн долларов. В эту сумму входит также ремонт фрегата и заработная плата экипажа.

"Если брать мировой опыт, то сама стоимость корабля - это 30% от всего его пути эксплуатации. 60-70% - это содержание, это модернизация и утилизация", - сказал Воронченко.

Как сообщалось, реакцией США на агрессивное поведение России в Азовском регионе стало предложение по безвозмездной передаче Украине военных фрегатов типа Oliver Hazard Perry.
Фото: Oliver Hazard Perry (wikipedia.org) 



Ещё на эту тему:

16:24 15.11.2018
Украина ведет переговоры о приобретении легкого оружия у Канады
13:04 14.11.2018
Минобороны Украины опровергло информацию о закупке для ВСУ турецких БПЛА Bayrаktar TB-2
15:03 06.11.2018
Україна купує турецькі ударні БПЛА / Фото / Відео
13:55 20.09.2018
ВМС: Перший український військовий катер «Кентавр» перебазується до Одеси
10:20 20.09.2018
В Украине приступили к испытанию БТР, модернизированного по стандартам НАТО / Видео
10:18 19.09.2018
Неуправляемые украинские РС-80 "Оскол" успешно прошли испытания
13:25 14.09.2018
В сети показали фото украинских военных катеров "Кентавр" / Фото
07:58 14.09.2018
ВМС Украины могут пополнить датские минные тральщики Flyvefisken
19:01 13.07.2018
Украина должна получить оборудование для противодействия кораблям РФ
16:42 10.04.2018
Под Одессой испытывают ракетный комплекс "Ольха" / Фото / Видео
08:05 05.04.2018
В Украине началось серийное производство комплексов активной защиты «Заслон» и «Шершень» / Видео
11:21 16.01.2018
В Україні провели випробування модернізованого ЗРК C-125 М «Печора» / Відео
Новости
Азербайджан Азербайджан
10:50 19.11.2018
В Азербайджане задержали лидера оппозиционного Народного фронта
11:56 07.11.2018
У Британії арештували дружину азербайджанського банкіра, яка витратила в магазині 16 млн фунтів
08:40 06.11.2018
Азербайджан не будет импортировать газ из России в 2019 году
17:21 29.10.2018
Подписана Стамбульская декларация
Все новости страны
Армения Армения
10:01 19.11.2018
В Армении армией РФ проведен показательный «бой в городе» с учетом сирийского боевого опыта
17:51 14.11.2018
В Армении завели уголовное дело за неуплату налогов "дочкой" Газпрома
15:15 14.11.2018
ЕС выделил Армении €1.5 млн на парламентские выборы
18:20 12.11.2018
Армянские водители оказались в «заложниках» у российских пограничников
Все новости страны
Болгария Болгария
17:22 19.11.2018
В Болгарии рост цен вызвал массовые протесты
16:32 14.11.2018
На границе Болгарии с Румынией откроют новый пограничный пункт пропуска
07:51 13.11.2018
Болгарія не хоче підписувати міграційний пакт ООН
14:17 12.11.2018
Болгарию охватили протесты из-за подорожания топлива
Все новости страны
Греция Греция
13:40 19.11.2018
Адвокат заявила о грубых нарушениях прав российского хакера в Верховном суде Греции
19:10 14.11.2018
В Греции чиновники вышли на протест из-за низких зарплат
12:04 13.11.2018
К дому заместителя прокурора Верховного суда Греции подложили бомбу
12:03 12.11.2018
В Греции обрушился автомобильный мост / Фото, видео
Все новости страны
Грузия Грузия
09:52 20.11.2018
Грузинские неправительственные организации считают "кредитную амнистию" беспрецедентным случаем подкупа избирателей
17:17 15.11.2018
Хакер подозреваемый в убийстве следователя в РФ просит политическое убежище в Грузии
12:33 15.11.2018
Грузия окончательно выберет президента 28 ноября
11:19 14.11.2018
Другий тур виборів президента Грузії може відбутися 28 листопада
Все новости страны
Молдова Молдова
09:29 19.11.2018
Социалисты Молдовы пообещали зарплату в 600 евро и курс на Россию
17:05 16.11.2018
Правительство Молдовы готовит закрытие ряда районных больниц
16:01 15.11.2018
Европарламент назвал Молдову страной, "охваченной интересами олигархов"
07:31 15.11.2018
У Молдові знешкодили пов'язане з бойовиками "Л/ДНР" воєнізоване формування
Все новости страны
Россия Россия
13:21 20.11.2018
Парламентська асамблея НАТО ухвалила три жорсткі резолюції щодо Росії
08:48 20.11.2018
Путін обговорив з керівництвом Міноборони можливий вихід США з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності
19:29 19.11.2018
Наемники российских ЧВК обратились в международный суд – против организаторов частных военных компаний
15:40 19.11.2018
Правительство Эстонии дважды отказало в заходе в свои территориальные воды российскому судну «Академик Николай Сахаров»
Все новости страны
Румыния Румыния
07:39 20.11.2018
Министр обороны Румынии подал в отставку
07:59 19.11.2018
В Румынии нашли похищенную в Нидерландах картину Пикассо / Фото
15:48 16.11.2018
Румыния откроет в Украине еще одно консульство
07:39 14.11.2018
В Еврокомиссии заявили о регрессе румынского правосудия
Все новости страны
Турция Турция
10:52 20.11.2018
Два человека погибли при крушении учебного самолета в Турции / Фото
18:49 19.11.2018
«Это не просто дырку просверлить в земле и газ качать». Путин и Эрдоган открыли морской участок Турецкого потока.
16:20 19.11.2018
Турция продаст Украине ударные дроны
11:59 19.11.2018
Росія, Туреччина та Іран проведуть переговори щодо Сирії 28-29 листопада
Все новости страны
Украина Украина
12:59 20.11.2018
Ryanair сьогодні оголосить нові рейси до Києва та запустить квитки по 5 євро до Лондона
12:39 20.11.2018
В оккупированном Крыму упразднили "министерство финансов"
12:12 20.11.2018
В декабре в Украину поступят первые французские вертолеты Airbus
11:54 20.11.2018
Хронологія кризи в Азовському морі: у Великобританії зробили заяву
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс