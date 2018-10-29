Экс-депутата парламента Крыма Ганыша приговорили к 12 годам лишения свободы за госизмену

20:08 19.11.2018 0 комментариев Крым

Днепровский районный суд Киева 19 ноября приговорил экс-депутата Верховной Рады АРК Василия Ганыша к 12 годам лишения свободы.

Об этом сообщает 112.ua, со ссылкой на "Крым.Реалии".

Ганыш признан виновным в государственной измене. Суд посчитал, что экс-депутат способствовал подрывной деятельности России на территории Украины, когда участвовал в голосовании за российскую "Конституцию Крыма". Суд расценил как противозаконное его участие в "выборах" в так называемый "горсовет" Феодосии, которые состоялись в сентябре 2014 года по российскому законодательству.

Ганыш также обязан выплатить 5 789 гривен судебных издержек. Осужденный остается под домашним арестом до вступления решения в силу.

На дебатах прокуратура просила приговорить экс-депутата к 12 годам лишения свободы. 

Сам Ганыш и его адвокат просили признать его невиновным и полностью оправдать.

Экс-депутат утверждает, что "никогда не совершал преступления против народа и государства Украина", и показания свидетелей, по его мнению, это подтвердили.

Напомним, Ганыш был задержан в конце апреля 2015 года в Херсонской области на пропускном пункте "Каланчак".

По данным ГПУ, 6 марта 2014 года Ганыш принял участие в заседании Верховной Рады Крыма, на котором было принято незаконное решение о проведении "референдума" о статусе полуострова.

После этого, 11 апреля 2014 года, он продолжил свою деятельность уже в незаконно созданном органе - "Государственном Совете Республики Крым". В частности, он принимал участие в заседании указанного органа, на котором была принята так называемая "Конституция Республики Крым" как субъекта РФ.

Впоследствии Ганыш в июле 2014 года баллотировался путем самовыдвижения кандидатом в депутаты "Феодосийского городского совета Республики Крым", незаконные выборы в который были назначены так называемым "Государственным Советом Республики Крым".

Ганыш был депутатом крымского парламента нескольких созывов. Кроме того, в 2008 году занимал пост вице-мэра Феодосии.



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