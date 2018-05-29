Рятувальники Державного морського рятувального центру евакуювали екіпаж буксира "Паралель", що зазнав аварії 18 листопада у Чорному морі, неподалік порту Южний.

Про це Укрінформу повідомив керівник казенного підприємства "Морська пошуково-рятувальна служба" Міністерства інфраструктури України Віктор Сударєв.

"О 9 год. ранку надійшов сигнал «SOS» від українського буксира «Паралель», який зазнав аварії орієнтовно в 27 кілометрах від порту Южний. І відразу ж розпочалась рятувальна операція, до якої було залучено декілька суден, в тому числі катери морського рятувального центру і катер Державної прикордонної служби України", — зазначив Сударєв.

"Наразі можу сказати, що загрози життю людей немає — рятувальна операція, дії учасників якої ми координували, пройшла успішно. Екіпаж евакуйовано", — додав керівник Морської пошуково-рятувальної служби.