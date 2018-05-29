У Чорному морі врятували екіпаж буксира "Паралель", що зазнав аварії
|19:48 19.11.2018
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|Украина
Рятувальники Державного морського рятувального центру евакуювали екіпаж буксира "Паралель", що зазнав аварії 18 листопада у Чорному морі, неподалік порту Южний.
Про це Укрінформу повідомив керівник казенного підприємства "Морська пошуково-рятувальна служба" Міністерства інфраструктури України Віктор Сударєв.
"О 9 год. ранку надійшов сигнал «SOS» від українського буксира «Паралель», який зазнав аварії орієнтовно в 27 кілометрах від порту Южний. І відразу ж розпочалась рятувальна операція, до якої було залучено декілька суден, в тому числі катери морського рятувального центру і катер Державної прикордонної служби України", — зазначив Сударєв.
"Наразі можу сказати, що загрози життю людей немає — рятувальна операція, дії учасників якої ми координували, пройшла успішно. Екіпаж евакуйовано", — додав керівник Морської пошуково-рятувальної служби.
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