У Чорному морі врятували екіпаж буксира "Паралель", що зазнав аварії

19:48 19.11.2018 0 комментариев Украина

Рятувальники Державного морського рятувального центру евакуювали екіпаж буксира "Паралель", що зазнав аварії 18 листопада у Чорному морі, неподалік порту Южний.

Про це  Укрінформу повідомив керівник казенного підприємства "Морська пошуково-рятувальна служба" Міністерства інфраструктури України Віктор Сударєв.

"О 9 год. ранку надійшов сигнал «SOS» від українського буксира «Паралель», який зазнав аварії орієнтовно в 27 кілометрах від порту Южний. І відразу ж розпочалась рятувальна операція, до якої було залучено декілька суден, в тому числі катери морського рятувального центру і катер Державної прикордонної служби України", — зазначив Сударєв.

"Наразі можу сказати, що загрози життю людей немає — рятувальна операція, дії учасників якої ми координували, пройшла успішно. Екіпаж евакуйовано", — додав керівник Морської пошуково-рятувальної служби.



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