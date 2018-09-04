Наемники российских ЧВК обратились в международный суд – против организаторов частных военных компаний

19:29 19.11.2018 0 комментариев Россия

Бойцы российских частных военных компаний и ветераны вооруженных сил и боевых действий обратились в Международный уголовный суд с требованием возбудить расследование против организаторов ЧВК и тех, кто им помогает.

Об этом сообщил Радио Свобода председатель комитета Общероссийского офицерского собрания Евгений Шабаев.

Обращение к прокурору Международного уголовного суда Фату Бенсуда поддержали 357 делегатов из 52 регионов России, представляющих 18 общероссийских и межрегиональных общественных организаций.

Сам текст обсуждался на общероссийском офицерском собрании, которое прошло в воскресенье, 18 ноября, и называлось "ЧВК. Гибель армии – #НасТутНет".

Как следует из документа, потери ЧВК, по данным ветеранских организаций, исчисляются сотнями.

Ветераны российских ЧВОК и родственники погибших наемников сообщают об их участии в конфликтах в Донбассе, Сирии, Ливии, ЦАР, Габоне

"Мы, граждане РФ, ветераны вооружённых сил и боевых действий, опираясь на статью 15 Римского статута Международного уголовного суда, просим возбудить расследование proprio motu на основе нижеизложенной информации о преступлениях, подпадающих под юрисдикцию суда", – говорится в обращении в суд.

За последние три года в российские ветеранские организации поступили тысячи жалоб граждан Российской Федерации, прошедших службу в частных военных и охранных компаниях (ЧВОК). Совет Федерации РФ отрицает существование российских ЧВОК, но непосредственные участники этих формирований свидетельствуют об обратном: интересы России в мире представляет целый ряд, в определении "Документа Монтрё", "частных предпринимательских субъектов, которые оказывают военные и/или охранные услуги". Ветераны российских ЧВОК и родственники погибших наемников сообщают об их участии в конфликтах в Донбассе, в Сирии, Ливии, Центральноафриканской Республике, Габоне, Северном и Южном Судане, Йемене и других странах Азии и Африки. При этом россияне воюют за рубежом в статусе "добровольцев" и без официального признания со стороны российского государства.

По словам Евгения Шабаева, в июле 2018 года бойцы ЧВК обращались в Администрацию президента с предложением легализовать ЧВК, но получили ответ из Минобороны, в котором организацию и деятельность частных военных компаний в России назвали антиконституционными.
Как следует из обращения в суд, ветераны российских вооружённых сил считают, что "участников ЧВОК лишают правового статуса намеренно, из-за чего они не только не получают положенной ветеранам реабилитационной и экономической поддержки со стороны государства, но и преследуются по закону о наёмничестве. (Деятельность ЧВОК попадает под действие двух статей Уголовного кодекса РФ: "Наёмничество" и "Организация незаконного вооружённого формирования".)

Ветераны военных конфликтов пишут, что "состоящие из "нелегалов" подразделения ("ЧВК Патриот", "ЧВК Вагнер" и др.) и аффилированные с ними компании (например, работающая в ЦАР Lobaye Invest и работающая в Сирии ООО "Евро Полис") заключают соглашения о золото- и нефтедобыче на международном уровне и получают концессии в результате официальных межправительственных переговоров".

При этом, утверждают обратившиеся в международный уголовный суд, "с российскими наемниками заключаются юридически несостоятельные, не регламентирующие работу в условиях боевых действий договоры". "Фактически гражданских лиц вводят в заблуждение и вывозят из страны постоянного проживания с целью незаконного использования в военных целях, – считают подписанты. – Поскольку ситуация не меняется на протяжении уже трех лет, мы просим Прокурора возбудить уголовное дело на основании Статьи 7 Римского статута Международного уголовного суда, а именно пункта (i) – "насильственное исчезновение людей" (в определении Статута, "арест, задержание или похищение людей государством или политической организацией или с их разрешения, при их поддержке или с их согласия, при последующем отказе признать такое лишение свободы или сообщить о судьбе или местонахождении этих людей с целью лишения их защиты со стороны закона в течение длительного периода времени").

Также на основании статьи 25 Статута они просят прокурора применить индивидуальную уголовную ответственность к организаторам упомянутых ЧВОК, их собственникам и лицам, оказывающим им организационную, логистическую, военно-техническую и иную поддержку.

В случае принятия решения о возбуждении уголовной процедуры мы готовы дать свидетельские показания и оказать иную посильную помощь, говорится в заявлении.

На просьбу Радио Свобода пообщаться с теми, кто готов выступит в суде, мы получили отказ "из-за опасений уголовного преследования".

 



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