Скандал на Петербургской товарно-сырьевой бирже, едва не вызвал топливный кризис в оккупированном Крыму
|19:09 19.11.2018
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|Крым
Оккупационные власти Крыма обратились к правительству РФ с просьбой помочь в поиске крупного нефтетрейдера для прямых поставок топлива на территорию аннексированного полуострова.
Об этом в понедельник, 19 ноября, сообщил "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов, передает ТАСС.
Аксенов считает, что наличие такой компании позволит улучшить снабжение аннексированного полуострова топливом и будет способствовать урегулированию цен, которые в последнее время растут: стоимость литра бензина Аи-95 на середину ноября могла составлять около 50 рублей.
«Роснефть» 15 ноября перестала поставлять бензин и дизель на биржу. Это привело к подорожанию топлива на Петербургской товарно-сырьевой бирже, где на долю компании приходится почти 40% объема предложения топлива.
Кроме того, из-за этого мог возникнуть топливный кризис в оккупированном Крыму.
Договоренность о возвращении «Роснефти» на биржу была достигнута 16 ноября на встрече вице-премьера Дмитрия Козака и главы «Роснефти» Игоря Сечина.
Отмечается, что оккупационные "власти" Крыма считают, что открытие железнодорожной части Керченского моста должно снизить цены на бензин в регионе.
Как сообщалось, страна-оккупант продает крымчанам самое дорогое и некачественное топливо.
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