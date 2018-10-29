Оккупационные власти Крыма обратились к правительству РФ с просьбой помочь в поиске крупного нефтетрейдера для прямых поставок топлива на территорию аннексированного полуострова.

Об этом в понедельник, 19 ноября, сообщил "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов, передает ТАСС.

Аксенов считает, что наличие такой компании позволит улучшить снабжение аннексированного полуострова топливом и будет способствовать урегулированию цен, которые в последнее время растут: стоимость литра бензина Аи-95 на середину ноября могла составлять около 50 рублей.

«Роснефть» 15 ноября перестала поставлять бензин и дизель на биржу. Это привело к подорожанию топлива на Петербургской товарно-сырьевой бирже, где на долю компании приходится почти 40% объема предложения топлива.

Кроме того, из-за этого мог возникнуть топливный кризис в оккупированном Крыму.

Договоренность о возвращении «Роснефти» на биржу была достигнута 16 ноября на встрече вице-премьера Дмитрия Козака и главы «Роснефти» Игоря Сечина.

Отмечается, что оккупационные "власти" Крыма считают, что открытие железнодорожной части Керченского моста должно снизить цены на бензин в регионе.

Как сообщалось, страна-оккупант продает крымчанам самое дорогое и некачественное топливо.