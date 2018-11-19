«Это не просто дырку просверлить в земле и газ качать». Путин и Эрдоган открыли морской участок Турецкого потока.
|18:49 19.11.2018
|0 комментариев
|Турция
Президент России и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в торжественной церемонии запуска первой нитки газопровода «Турецкий поток».
Строительство морской части трубы завершено, сообщает 19 ноября РБК, передает Фонтанка.
Предправления «Газпрома» Алексей Миллер связался с ними по телемосту с борта судна-трубоукладчика Pioneering Spirit у берегов Черного моря.
«Добыча и транспортировка газа не примитивная работа, это не просто дырку просверлить в земле и газ качать, это связано с применением высоких технологий, это самый экологичный и востребованный в мире вид первичной энергии», — заявил российский президент.
Владимир Путин подчеркнул, что Турция становится европейским хабом по распределению и поставке газа.
«С геополитической точки зрения проект носит историческую значимость», — согласился Эрдоган.
По его словам, газопровод должен быть полностью подготовлен к эксплуатации в 2019 году.
Справка:
«Турецкий поток» проходит по дну Черного моря от Анапы до Турции. Он будет состоять из двух ниток газопровода мощностью по 15,75 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивали в 7 млрд долларов. Первая нитка будет снабжать газом рынок Турции, вторая будет предназначена для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Сейчас рассматривается два варианта маршрута — через Болгарию и Сербию и Венгрию или через Грецию в Италию.
Ещё на эту тему:
Президенты России и Турции проинспектируют строительство газопровода «Турецкий поток»
Членство в НАТО не препятствует сотрудничеству с Россией - глава комиссии парламента Турции
"Сбербанк" решил избавиться от своей турецкой "дочки"
Российский президент предпочел желания Турции капризам своего подопечного сирийского диктатора
Путин заявил, что договорился с Эрдоганом по Сирии
Отношения РФ и Турции достигли высочайшего уровня, отношения с США "почти невозможно" восстановить - Эрдоган
РФ начала поставки говядины в Турцию
Путин посетит Турцию с рабочим визитом 3-4 апреля
Турция может ограничить число компаний-экспортеров в РФ
Президенты Турции и России встретятся 3 апреля в Анкаре