«Это не просто дырку просверлить в земле и газ качать». Путин и Эрдоган открыли морской участок Турецкого потока.

18:49 19.11.2018 0 комментариев Турция

Президент России и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в торжественной церемонии запуска первой нитки газопровода «Турецкий поток».

Строительство морской части трубы завершено, сообщает 19 ноября РБК, передает Фонтанка.

Предправления «Газпрома» Алексей Миллер связался с ними по телемосту с борта судна-трубоукладчика Pioneering Spirit у берегов Черного моря.

«Добыча и транспортировка газа не примитивная работа, это не просто дырку просверлить в земле и газ качать, это связано с применением высоких технологий, это самый экологичный и востребованный в мире вид первичной энергии», — заявил российский президент.

Владимир Путин подчеркнул, что Турция становится европейским хабом по распределению и поставке газа.

«С геополитической точки зрения проект носит историческую значимость», — согласился Эрдоган.

По его словам, газопровод должен быть полностью подготовлен к эксплуатации в 2019 году.

Справка:

«Турецкий поток» проходит по дну Черного моря от Анапы до Турции. Он будет состоять из двух ниток газопровода мощностью по 15,75 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивали в 7 млрд долларов. Первая нитка будет снабжать газом рынок Турции, вторая будет предназначена для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Сейчас рассматривается два варианта маршрута — через Болгарию и Сербию и Венгрию или через Грецию в Италию.



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