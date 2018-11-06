Французский кинорежиссер отказался ехать в Россию из-за "дела" Сенцова

18:29 19.11.2018 0 комментариев Крым

Французский кинорежиссер Жан-Люк Годар отказался от приглашения посетить Санкт-Петербург, сославшись на нежелание ехать в Россию в связи с содержанием там под стражей незаконно осужденного в России украинца Олега Сенцова.

Об этом в понедельник, 19 ноября, сообщило Agence France-Presse, передает ТАСС.

В России Годара ждали с визитом в Государственном Эрмитаже, однако кинематографист направил руководству музея письмо с объяснениями отказа от поездки.

"Благодарю вас за ваше приглашение, но, учитывая условия содержания под стражей режиссера Олега Сенцова, я не чувствую себя вправе в настоящий момент посещать Эрмитаж, и это - несмотря на мою дружбу по отношению к русскому народу", - говорится в послании, которое Годар направил заведующему Отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрию Озеркову. При этом Годар добавил, что будет "внимательно следить за развитием событий".

Это письмо предано огласке французским Обществом режиссеров фильмов (SRF) - общественной организацией, созданной в 1968 году на волне массовых молодежных протестов во Франции и призванной "защищать творческие, моральные, профессиональные свободы в искусстве".

Уже несколько месяцев организация ведет во Франции мощную общественную кампанию в защиту политзаключенного Олега Сенцова.

Напомним, незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов удостоен премии Сахарова.

 



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