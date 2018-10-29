Авиакомпания "Ямал" с 2019 года будет летать на российские курорты, возможно и в оккупированный Крым

18:08 19.11.2018 0 комментариев Крым

Авиакомпания "Ямал" с 2019 года намерена запустить рейсы на российские курорты.

В списке возможных вариантов рассматриваются оккупированный Крым и Сочи.

Об этом сегодня, 19 ноября, сообщил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов, передает ТАСС.

"Мы занимаемся своей авиакомпанией "Ямал", она уже в этом году существенно увеличила количество субсидируемых направлений, мы пытаемся их оживить, чтобы мобильность ямальцев повышалась. И на следующий год мы программу эту продолжим. <…> Будем подключать направления на российские курорты, сейчас обсуждается, в какие именно регионы, а также делать их напрямую или через Москву", - сказал Артюхов, добавив, что среди возможных вариантов оккупированный Крым и Сочи.

Ранее сообщалось, что число авиарейсов, субсидируемых из бюджета ЯНАО, с октября увеличилось до 24. Новые маршруты выбрали после опроса жителей Ямала. "Прямые рейсы [из ямальских городов] в Челябинск, Уфу, Новосибирск - этого не было уже десятилетия. <…> Ряд из них себя уже хорошо зарекомендовали", - уточнил глава региона.

В арктическом регионе намерены развивать и малую авиацию. "Мы сейчас вместе с Минтрансом занимаемся тем, чтобы законодательно упростить многие виды ее деятельности. До сих пор многое для малой авиации недоступно, мы считаем, что это регулирование избыточное, многие коммерческие вещи, связанные с задачами по лесотушению, пожаротушению, вполне может делать малая авиация", - отметил Артюхов.

Авиакомпания "Ямал" - основной перевозчик в ЯНАО, выполняет регулярные и чартерные рейсы по городам России и в другие страны. Парк авиакомпании состоит большей частью из самолетов Sukhoi Superjet 100, Airbus A320-200, 321, а также Canadair CL-600.



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