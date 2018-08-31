Оккупанты списали долг Верховной Рады АРК перед НБУ по облигациям

17:44 19.11.2018 0 комментариев Крым

"Власти" оккупированного Крыма списали более 130 миллионов гривен "государственного внешнего долга Крыма" по облигациям, выпущенным в 2011 году.

Соответствующее решение приняли 19 ноября на заседании оккупационного "правительства", передает Центр журналистских расследований.

Как сообщается на сайте "министерства финансов" оккупированног Крыма, проект о списании долговых обязательств в размере 505,4 миллиона рублей представила глава "министерства" Ирина Кивико.

"Этот долг у нас образовался по облигациям внутреннего местного займа Верховной Рады Автономной Республики Крым общей номинальной стоимостью 133 млн гривен в количестве 133 тысяч штук, выпущенных в 2011 году", – заявила она.

По словам "министра" финансов оккупированного Крыма, выплаты можно было получить до 1 августа 2018 года, обратившись с письменным заявлением о погашении облигации, однако "заявлений от владельцев облигаций не поступало".

Кивико отметила, что, согласно действующему в настоящий момент в оккупированном Крыму закону о бюджете, "долговое обязательство по облигациям, не предъявленным к погашению, считается полностью погашенным".

Российское информагентство ТАСС цитирует главу оккупационного крымского «правительства» Сергея Аксенова, заявившего, что «это кипрские облигации».

В 2014 году "министерство" финансов оккупированного Крыма заявило, что направило письмо в Нацбанк Украины о предоставлении реестров держателей облигаций, с указанием банковских реквизитов, «на которые необходимо зачислить процентный доход для обеспечения выплат по облигациям внутреннего займа АРК 2011 года.

Позднее оккупационные власти Крыма заявили, что "Национальный банк Украины препятствует Крыму в выплате своих долговых обязательств по облигациям".

Облигации были выпущены в соответствии с постановлением крымского парламента "для реализации инновационного экологического проекта в сфере сбора и переработки твердых бытовых отходов в Симферополе и Симферопольском районе".

В феврале 2018 года "минфин" оккупированного Крыма объявил о приеме заявок о заключении соглашений об урегулировании финансовых претензий, связанных с "исполнением государственного внешнего долга" оккупированного Крыма по облигациям внутреннего местного займа Верховной Рады Автономной Республики Крым, выпущенных в 2011 году.



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