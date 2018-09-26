До Одеси для продовження випробувань прибули десантно-штурмові катери типу “Кентавр” / Фото

17:02 19.11.2018 0 комментариев Украина

До Одеси для продовження випробувань прибули десантно-штурмові катери типу “Кентавр”.

Сьогодні, 19 листопада, до Одеси для продовження випробувань прибули новозбудовані десантно-штурмові катери проекту 58503 (“Кентавр”), повідомляє прес-центр Командування
ВМС ЗС України.

Наразі завершилися заводські випробування нових бойових одиниць на Київському суднобудівному заводі ПрАТ “Завод “Кузня на Рибальському”, де їх було побудовано на замовлення Міністерства оборони України для Військово-Морських Сил ЗС України. 

- Десантно-штурмові катери здійснили успішний перехід під власними двигунами з Києва до Одеси, наступний етап – завершення встановлення обладнання доопрацювання, ходові випробування у морі та перехід до стадії державних випробувань, - зазначив начальник управління кораблебудування Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України капітан 1 рангу Василь Радчук.

– Під час будівництва катери пройшли модернізацію, у тому числі встановлення деяких нових систем, які зараз проходитимуть перевірку на функціональність як окремо, так і в складі корабля, - додав він. 

Варто зазначити, що даний проект має ряд відмінностей від аналогічних у даному класі катерів, зокрема швидкість біля 40 вузлів, бронювання, можливість перевезення морського десанту та його висадку через носову апарель, а також наявність реактивної системи залпового вогню і бойових модулів.



Ещё на эту тему:

12:59 24.10.2018
ВМС Украины готовит экипажи патрульных катеров типа «Island»
21:35 02.10.2018
Инструктора ВМС ВС Украины прошли подготовку под руководством коллег из ВС Великобритании
09:09 26.09.2018
США в четверг передадут Украине два патрульных катера класса Island
13:19 25.09.2018
Королевский флот и морская пехота Великобритании поддержат Украину
07:40 24.09.2018
Корабли ВМС Украины вошли в Азовское море через Керченский пролив / Фото, видео
08:50 28.08.2018
Одесские курсанты проходят практику на кораблях Португалии и Румынии / Фото
16:04 21.08.2018
Эксперты все еще готовят текст соглашения о передаче Украине США двух патрульных катеров класса Island
07:35 17.08.2018
Одесские курсанты ВМС приняли участие в военном параде в Констанце / Видео
21:58 13.08.2018
Стакан не расплещется: показали видео работы стабилизации орудий украинских бронекатеров
14:34 08.08.2018
В Одессе проходит рабочая встреча украинских и иностранных военных специалистов
11:17 06.08.2018
Курсанты Одесского военно-морского института ушли в учебный поход: они посетят Румынию, Болгарию и Турцию / Фото
22:59 04.07.2018
Главному боевому кораблю украинского флота исполнилось четверть века
Новости
Азербайджан Азербайджан
10:50 19.11.2018
В Азербайджане задержали лидера оппозиционного Народного фронта
11:56 07.11.2018
У Британії арештували дружину азербайджанського банкіра, яка витратила в магазині 16 млн фунтів
08:40 06.11.2018
Азербайджан не будет импортировать газ из России в 2019 году
17:21 29.10.2018
Подписана Стамбульская декларация
Все новости страны
Армения Армения
10:01 19.11.2018
В Армении армией РФ проведен показательный «бой в городе» с учетом сирийского боевого опыта
17:51 14.11.2018
В Армении завели уголовное дело за неуплату налогов "дочкой" Газпрома
15:15 14.11.2018
ЕС выделил Армении €1.5 млн на парламентские выборы
18:20 12.11.2018
Армянские водители оказались в «заложниках» у российских пограничников
Все новости страны
Болгария Болгария
17:22 19.11.2018
В Болгарии рост цен вызвал массовые протесты
16:32 14.11.2018
На границе Болгарии с Румынией откроют новый пограничный пункт пропуска
07:51 13.11.2018
Болгарія не хоче підписувати міграційний пакт ООН
14:17 12.11.2018
Болгарию охватили протесты из-за подорожания топлива
Все новости страны
Греция Греция
13:40 19.11.2018
Адвокат заявила о грубых нарушениях прав российского хакера в Верховном суде Греции
19:10 14.11.2018
В Греции чиновники вышли на протест из-за низких зарплат
12:04 13.11.2018
К дому заместителя прокурора Верховного суда Греции подложили бомбу
12:03 12.11.2018
В Греции обрушился автомобильный мост / Фото, видео
Все новости страны
Грузия Грузия
09:52 20.11.2018
Грузинские неправительственные организации считают "кредитную амнистию" беспрецедентным случаем подкупа избирателей
17:17 15.11.2018
Хакер подозреваемый в убийстве следователя в РФ просит политическое убежище в Грузии
12:33 15.11.2018
Грузия окончательно выберет президента 28 ноября
11:19 14.11.2018
Другий тур виборів президента Грузії може відбутися 28 листопада
Все новости страны
Молдова Молдова
09:29 19.11.2018
Социалисты Молдовы пообещали зарплату в 600 евро и курс на Россию
17:05 16.11.2018
Правительство Молдовы готовит закрытие ряда районных больниц
16:01 15.11.2018
Европарламент назвал Молдову страной, "охваченной интересами олигархов"
07:31 15.11.2018
У Молдові знешкодили пов'язане з бойовиками "Л/ДНР" воєнізоване формування
Все новости страны
Россия Россия
13:21 20.11.2018
Парламентська асамблея НАТО ухвалила три жорсткі резолюції щодо Росії
08:48 20.11.2018
Путін обговорив з керівництвом Міноборони можливий вихід США з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності
19:29 19.11.2018
Наемники российских ЧВК обратились в международный суд – против организаторов частных военных компаний
15:40 19.11.2018
Правительство Эстонии дважды отказало в заходе в свои территориальные воды российскому судну «Академик Николай Сахаров»
Все новости страны
Румыния Румыния
07:39 20.11.2018
Министр обороны Румынии подал в отставку
07:59 19.11.2018
В Румынии нашли похищенную в Нидерландах картину Пикассо / Фото
15:48 16.11.2018
Румыния откроет в Украине еще одно консульство
07:39 14.11.2018
В Еврокомиссии заявили о регрессе румынского правосудия
Все новости страны
Турция Турция
10:52 20.11.2018
Два человека погибли при крушении учебного самолета в Турции / Фото
18:49 19.11.2018
«Это не просто дырку просверлить в земле и газ качать». Путин и Эрдоган открыли морской участок Турецкого потока.
16:20 19.11.2018
Турция продаст Украине ударные дроны
11:59 19.11.2018
Росія, Туреччина та Іран проведуть переговори щодо Сирії 28-29 листопада
Все новости страны
Украина Украина
12:59 20.11.2018
Ryanair сьогодні оголосить нові рейси до Києва та запустить квитки по 5 євро до Лондона
12:39 20.11.2018
В оккупированном Крыму упразднили "министерство финансов"
12:12 20.11.2018
В декабре в Украину поступят первые французские вертолеты Airbus
11:54 20.11.2018
Хронологія кризи в Азовському морі: у Великобританії зробили заяву
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс