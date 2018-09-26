До Одеси для продовження випробувань прибули десантно-штурмові катери типу “Кентавр”.

Сьогодні, 19 листопада, до Одеси для продовження випробувань прибули новозбудовані десантно-штурмові катери проекту 58503 (“Кентавр”), повідомляє прес-центр Командування

ВМС ЗС України.

Наразі завершилися заводські випробування нових бойових одиниць на Київському суднобудівному заводі ПрАТ “Завод “Кузня на Рибальському”, де їх було побудовано на замовлення Міністерства оборони України для Військово-Морських Сил ЗС України.

- Десантно-штурмові катери здійснили успішний перехід під власними двигунами з Києва до Одеси, наступний етап – завершення встановлення обладнання доопрацювання, ходові випробування у морі та перехід до стадії державних випробувань, - зазначив начальник управління кораблебудування Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України капітан 1 рангу Василь Радчук.

– Під час будівництва катери пройшли модернізацію, у тому числі встановлення деяких нових систем, які зараз проходитимуть перевірку на функціональність як окремо, так і в складі корабля, - додав він.

Варто зазначити, що даний проект має ряд відмінностей від аналогічних у даному класі катерів, зокрема швидкість біля 40 вузлів, бронювання, можливість перевезення морського десанту та його висадку через носову апарель, а також наявність реактивної системи залпового вогню і бойових модулів.