Оккупационные власти Севастополя озвучили планы застройки 7-го км Балаклавского шоссе. Однако менять сельскохозяйственное назначение земли — в планы правительства не входит.

Сегодня, 19 нобря, т.н. "губернатор оккупированного Севастополя Дмитрий Овсянников заявил, что район 7-го км Балаклавского шоссе ожидает активное развитие, пишут Примечания.

«Превращать земли совхоза «Севастопольский» в районе 7-го км (Балаклавского шоссе) в торговый центр – недавно рассматривался проект. Мы, конечно, об этом задумались: 7-й км – это в целом будущий центр <города>, Но в районе Сахарной Головки нами будет сельхозпроизводство поддерживаться. И перевода на другой вид разрешенного использования земли там допущено не будет, как бы ни хотел этого собственник земли».

14 сентября т.н. "архитектурно-художественный совет" оккупированного Севастополя рассмотрел перспективы строительства двух крупных торговых центров и нескольких многоквартирных домов в районе 7-го км Балаклавского шоссе.