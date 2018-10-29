Оккупационные власти Севастополя дали "добро" на застройку сельхозземель
|16:42 19.11.2018
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|Крым
Оккупационные власти Севастополя озвучили планы застройки 7-го км Балаклавского шоссе. Однако менять сельскохозяйственное назначение земли — в планы правительства не входит.
Сегодня, 19 нобря, т.н. "губернатор оккупированного Севастополя Дмитрий Овсянников заявил, что район 7-го км Балаклавского шоссе ожидает активное развитие, пишут Примечания.
«Превращать земли совхоза «Севастопольский» в районе 7-го км (Балаклавского шоссе) в торговый центр – недавно рассматривался проект. Мы, конечно, об этом задумались: 7-й км – это в целом будущий центр <города>, Но в районе Сахарной Головки нами будет сельхозпроизводство поддерживаться. И перевода на другой вид разрешенного использования земли там допущено не будет, как бы ни хотел этого собственник земли».
14 сентября т.н. "архитектурно-художественный совет" оккупированного Севастополя рассмотрел перспективы строительства двух крупных торговых центров и нескольких многоквартирных домов в районе 7-го км Балаклавского шоссе.
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