В Болгарии рост цен вызвал массовые протесты

17:22 19.11.2018 0 комментариев Болгария

Массовые акции протеста продолжаются в Болгарии второе воскресенье подряд. 

Манифестации против высоких цен на автомобильное топливо, предстоящее подорожание обязательного страхования гражданско-правовой ответственности, повышение размера транспортного налога на старые автомобили и с требованием отставки правительства 18 ноября проходили в десятках городах страны, передает УНН со ссылкой на Болгарское телеграфное агентство.

Несмотря на усиленные наряды полиции и жандармерии, протестующим удалось частично блокировать ключевые автомагистрали и дороги страны, пограничные контрольно-пропускные пункты на границе с Грецией и Турцией.

В Софии из-за нескольких акций протеста движение в центральной части города перекрыли на несколько часов.

Как сообщили в пресс-службе МВД Болгарии, “акции протеста прошли без серьезных нарушений общественного порядка”.

Как отмечает Болгарское телеграфное агентство, со ссылкой на директора национальной полиции Христо Терзийского, во время акций в воскресенье, 18 ноября, были арестованы четыре человека. Также полиция подсчитала, что в протестах по всей стране участвовало около 1,7 тыс. автомобилей и около 3,5 тысяч человек.

Всего в обеспечении порядка задействовали более 2 тыс. сотрудников полиции и жандармерии, в том числе 1000 человек в болгарской столице.

Напомним, 11 ноября, более, чем в 30 городах Болгарии прошли массовые акции протеста против подорожания топлива.



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