Турция продаст Украине ударные дроны
|16:20 19.11.2018
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|Турция
Украина заключила соглашение о закупке в Турции одного комплекса беспилотных летательных аппаратов на сумму 69 миллионов долларов.
Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов на странице в Facebook, передает УНН.
“В контракт включены 6 боевых дронов, 2 станции управления и 200 управляемых ракет. Также в сделке комплект запасных частей, сервисное сопровождение, обучение персонала. Стоимость контракта — 69 миллионов долларов”, — написал Бутусов в Facebook.
По словам журналиста, многие украинские производители БПЛА критикуют эту сделку из-за высокой стоимости, которая превосходит во много раз суммы, выделенные на закупки Вооруженных сил Украины дронов украинских производителей.
Производители утверждают, что в случае выделения аналогичной суммы на конструкторские разработки, Украина смогла бы создать свое производство ударных беспилотников. Также критикуется невозможность применения “Байрактаров” в войне на Донбассе в условиях противодействия российской ПВО.
Ранее сообщалось, что Украина ведет переговоры о закупке в Турции мощных ударных беспилотных комплексов Bayraktar TB2 оперативного уровня.
Напомним, в 2016 году Турция стала шестой страной в мире, которая самостоятельно разработала и приняла на вооружение ударные дроны Bayraktar TB2 (“Байрактар”).
Bayraktar TB2 могут работать сутки в автономном режиме, их дальность полета составляет 150 километров, а полезная нагрузка — 55 килограммов.
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