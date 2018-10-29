Хронологія кризи в Азовському морі: ще один російський військовий корабель прямує в Азовське море
|13:03 19.11.2018
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|Крым
Щодо кризи в Азовському морі - До Ростова транзитом на Азовське море прибув ще один новий корвет Берегової охорони Прикордонної служби ФСБ РФ - "Керчь".
Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.
Моніторингова група "Майдану закордонних справ", "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" та BlackSeaNews повідомляє, що 18 листопада 2018 близько 19:00 до порту Ростов-на Дону прибув буксирний караван, що буксирує з Петербурга - Ярославля до окупованого Криму новий прикордонний корвет типу "Светляк" під назвою ПСКР "Керчь". Буксировку здійснюють буксири SHLUZOVOY 65 (MMSI: 273999654) та BARS (MMSI: 273322620).
ПСКР «Керч» - перший корабель модернізованого проекту 10410 «Светляк». У кораблів нової модифікації змінилася форма надбудови, решітчаста щогла замінена монолітною, а замість кормової артустановки з'явився майданчик для запуску безпілотних літальних апаратів.
Ще раз про нещодавні висловлення заступника міністра МЗС РФ п. Карасіна - Россия не планирует наращивать военную мощь в Азовском море в ответ на усиление там украинского присутствия.
Об этом сообщил ТАСС статс-секретарь, замглавы МИД России Григорий Карасин. "У нас на Азове нет военных баз, военные корабли в основном обеспечивают безопасность Крымского моста, - сказал он. - Никакого наращивания военной мощи в Азове мы не планируем".
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