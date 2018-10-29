В оккупированном Судаке работницам прачечной запретили говорить на крымскотатарском языке

16:01 19.11.2018 0 комментариев Крым

Заведующая прачечной в рекреационном учреждении ТОК «Судак», где многие сотрудники —крымские татары, запретила работницам прачечной общаться между собой на крымскотатарском языке.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила активистка Ленора Дюльбер, передает ATR

«Заведующая прачечной вызвала к себе одну из сотрудниц прачечной, крымскую татарку, и категорически заявила, чтобы никто в ее прачке не разговаривал на крымскотатарском языке! Причина этого нетрезвого приказа — она не понимает, о чем говорят сотрудницы между собой в обеденное время», — написала Ленора Дюльбер.

Активистка также уточнила, что зведующая прачечной, заявляя такое, была в нетрезвом соостоянии.

По словам Дюльбер, женщины, крымские татарки, напомнили завпрачке, что крымскотатарский язык является одним из трех государственных в Крыму, и подобные «приказы» незаконны и оскорбительны. В ответ завпрачка обозвала женщин националистками.  

В понедельник, 19 ноября, крымские татарки планируют подать заявление руководству ТОК «Судак».

«В случае если не будет принято соответствующих мер, они оставляют за собой право обращаться в компетентные органы», — уточнила Ленора Дюльбер. 

Отметим, после оккупации Крыма РФ в 2014 году, крымскотатарский язык формально признан оккупантами «государственным языком».



Ещё на эту тему:

20:20 15.11.2018
Сотрудники ФСБ отпустили всех крымскотатарских активистов, задержанных "для беседы"
13:25 15.11.2018
На админгранице с аннексированным Крымом ФСБ задержало крымскотатарских активистов
18:18 14.11.2018
В РФ фигуранта бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир» Мамутова содержат в нечеловеческих условиях
17:25 14.11.2018
Крымскотатарские активисты выучили "на зубок", как протестовать в условиях оккупации
21:59 13.11.2018
Главные вопросы, на которые получили ответы крымские татары на конференции делегатов Курултая крымскотатарского народа
20:59 13.11.2018
В оккупированном Крыму стали открыто призывать к расстрелам крымских татар / Видео
16:47 13.11.2018
Раскрыты имена людей, лжесвидетельствовавших против крымских татар
15:03 13.11.2018
Фигурантов "дела Веджие Кашка" в оккупированном Крыму будут судить в закрытом режиме
21:46 12.11.2018
Кримські татари вперше за чотири роки провели Курултай. Підсумки першого дня
16:47 12.11.2018
Порошенко пообещал Курултаю: Конституционная комиссия рассмотрит изменения в Конституцию по Крыму
14:34 12.11.2018
«Мы видим перспективу только в свободном Крыму» - Джемилев
12:29 12.11.2018
В Киеве сегодня проходит конференция делегатов Курултая крымскотатарского народа
Новости
Азербайджан Азербайджан
10:50 19.11.2018
В Азербайджане задержали лидера оппозиционного Народного фронта
11:56 07.11.2018
У Британії арештували дружину азербайджанського банкіра, яка витратила в магазині 16 млн фунтів
08:40 06.11.2018
Азербайджан не будет импортировать газ из России в 2019 году
17:21 29.10.2018
Подписана Стамбульская декларация
Все новости страны
Армения Армения
10:01 19.11.2018
В Армении армией РФ проведен показательный «бой в городе» с учетом сирийского боевого опыта
17:51 14.11.2018
В Армении завели уголовное дело за неуплату налогов "дочкой" Газпрома
15:15 14.11.2018
ЕС выделил Армении €1.5 млн на парламентские выборы
18:20 12.11.2018
Армянские водители оказались в «заложниках» у российских пограничников
Все новости страны
Болгария Болгария
17:22 19.11.2018
В Болгарии рост цен вызвал массовые протесты
16:32 14.11.2018
На границе Болгарии с Румынией откроют новый пограничный пункт пропуска
07:51 13.11.2018
Болгарія не хоче підписувати міграційний пакт ООН
14:17 12.11.2018
Болгарию охватили протесты из-за подорожания топлива
Все новости страны
Греция Греция
13:40 19.11.2018
Адвокат заявила о грубых нарушениях прав российского хакера в Верховном суде Греции
19:10 14.11.2018
В Греции чиновники вышли на протест из-за низких зарплат
12:04 13.11.2018
К дому заместителя прокурора Верховного суда Греции подложили бомбу
12:03 12.11.2018
В Греции обрушился автомобильный мост / Фото, видео
Все новости страны
Грузия Грузия
17:17 15.11.2018
Хакер подозреваемый в убийстве следователя в РФ просит политическое убежище в Грузии
12:33 15.11.2018
Грузия окончательно выберет президента 28 ноября
11:19 14.11.2018
Другий тур виборів президента Грузії може відбутися 28 листопада
08:38 14.11.2018
В Грузии задержан российский хакер, обокравший РЖД и авиакомпанию S7
Все новости страны
Молдова Молдова
09:29 19.11.2018
Социалисты Молдовы пообещали зарплату в 600 евро и курс на Россию
17:05 16.11.2018
Правительство Молдовы готовит закрытие ряда районных больниц
16:01 15.11.2018
Европарламент назвал Молдову страной, "охваченной интересами олигархов"
07:31 15.11.2018
У Молдові знешкодили пов'язане з бойовиками "Л/ДНР" воєнізоване формування
Все новости страны
Россия Россия
15:40 19.11.2018
Правительство Эстонии дважды отказало в заходе в свои территориальные воды российскому судну «Академик Николай Сахаров»
14:29 19.11.2018
Российский офицер рассказал о "неизбежном обвале" флота РФ
13:15 19.11.2018
В ЕС предлагают адресный подход к применению санкций
08:39 19.11.2018
Из-за санкций США и ЕС экономика России потеряла 6% ВВП — Bloomberg
Все новости страны
Румыния Румыния
07:59 19.11.2018
В Румынии нашли похищенную в Нидерландах картину Пикассо / Фото
15:48 16.11.2018
Румыния откроет в Украине еще одно консульство
07:39 14.11.2018
В Еврокомиссии заявили о регрессе румынского правосудия
08:33 13.11.2018
Президент Румунії: Країна не готова до головування в ЄС
Все новости страны
Турция Турция
16:20 19.11.2018
Турция продаст Украине ударные дроны
11:59 19.11.2018
Росія, Туреччина та Іран проведуть переговори щодо Сирії 28-29 листопада
15:24 16.11.2018
В США обсуждается вопрос экстрадиции проповедника Гюлена в Турцию
07:55 16.11.2018
В Турции завершили расследование убийства российского посла Карлова
Все новости страны
Украина Украина
17:44 19.11.2018
Оккупанты списали долг Верховной Рады АРК перед НБУ по облигациям
17:02 19.11.2018
До Одеси для продовження випробувань прибули десантно-штурмові катери типу “Кентавр” / Фото
16:42 19.11.2018
Оккупационные власти Севастополя дали "добро" на застройку сельхозземель
16:01 19.11.2018
В оккупированном Судаке работницам прачечной запретили говорить на крымскотатарском языке
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс