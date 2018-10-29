Заведующая прачечной в рекреационном учреждении ТОК «Судак», где многие сотрудники —крымские татары, запретила работницам прачечной общаться между собой на крымскотатарском языке.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила активистка Ленора Дюльбер, передает ATR.

«Заведующая прачечной вызвала к себе одну из сотрудниц прачечной, крымскую татарку, и категорически заявила, чтобы никто в ее прачке не разговаривал на крымскотатарском языке! Причина этого нетрезвого приказа — она не понимает, о чем говорят сотрудницы между собой в обеденное время», — написала Ленора Дюльбер.

Активистка также уточнила, что зведующая прачечной, заявляя такое, была в нетрезвом соостоянии.

По словам Дюльбер, женщины, крымские татарки, напомнили завпрачке, что крымскотатарский язык является одним из трех государственных в Крыму, и подобные «приказы» незаконны и оскорбительны. В ответ завпрачка обозвала женщин националистками.

В понедельник, 19 ноября, крымские татарки планируют подать заявление руководству ТОК «Судак».

«В случае если не будет принято соответствующих мер, они оставляют за собой право обращаться в компетентные органы», — уточнила Ленора Дюльбер.

Отметим, после оккупации Крыма РФ в 2014 году, крымскотатарский язык формально признан оккупантами «государственным языком».