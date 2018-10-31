Правительство Эстонии дважды отказало в заходе в свои территориальные воды российскому судну «Академик Николай Сахаров»

15:40 19.11.2018 0 комментариев Россия

Правительство Эстонии дважды отказало в заходе в свои территориальные воды российскому судну «Академик Николай Сахаров».

Посольство РФ дважды просило Министерство иностранных дел Эстонии допустить исследовательское судно во внутреннее море Балтийской республики, но получало отказ, сообщает SeafarersJournal. 

Как отмечают росСМР, «причины отказа в допуске судна и его экипажа не были аргументированы», что возмутило российскую сторону.

Согласно официальной версии, «Академик Николай Сахаров» должен был зайти в эстонские вода для проведения капитального ремонта на местной верфи Тallinn Shipyard OÜ.

Однако, теперь планы реконструкции исследовательского судна полностью сорваны. График работы членов экипажа данного плавсредства также будут откорректирован.



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