Группа беженцев, спасенных в Средиземном море, захватила торговое судно с украинскими моряками на борту

15:15 19.11.2018 0 комментариев Украина

Группа беженцев, спасенных в Средиземном море, захватила торговое судно с украинскими моряками на борту.

Инцидент произошел накануне с судном Nivin (IMO: 8206533, флаг Панамы). Сообщается, что спасенным нелегалам не понравился курс на Африку (к их дому), пишет SeafarersJournal.

Всего на борту судна находилось около 100 мигрантов, которые были спасены с судна, дрейфующего в Средиземном море. Однако, эвакуированные беженцы подняли бунт, когда узнали, что их транспортируют не в ЕС, а в Африку. Мятежники взяли в заложники нескольких моряков и потребовали от капитана взять курс на Италию.

«Взяли их на борт, начали их кормить, как следует. По закону. Они узнали, что мы идем на Ливию. Прошли уже до Ливии. Подошел военный корабль, военные говорят – давайте, спускайтесь. Ну, они совершили агрессию», — прокомментировал инцидент  член экипажа из Украины Роман Рожнитовский.

Всего на борту судна Nivin находилось пятнадцать членов экипажа – 12 граждан Румынии и трое украинцев. Моряки транспортировали груз авто из Италии в Ливию. «Добросердечные» моряки спасли в Средиземном море почти сотню беженцев из Пакистана, Бангладеш, Судана и некоторых других африканских стран.

О бунте на торговом судне узнали представители властей, которые тщетно пытались повлиять на ситуацию: «И армия приезжала, и спецназ, и как будто они не могут выгнать никак, так что все должно быть мирным путем», — сообщила супруга одного из украинских моряков Алина Рожнитовская.

Родственники украинцев обратились за помощью к Министерству иностранных дел, которое «по традиции» лишь «выразило обеспокоенность».

«Мы прорабатываем возможность репатриации граждан Украины домой. В случае принятия украинцами соответствующего решения, им будет содействие в решении вопросов по оформлению ливийскими властями необходимых проездных документов и привлечение возможных ресурсов для приобретения авиабилетов для возвращения в Украину«, — заявил руководитель управления консульского обеспечения Василий Кирилич.

В настоящий момент проблемное судно Nivin находится в Ливии. Украинские моряки остаются на борту вместе с нелегалами, ожидая выплаты заработной платы и репатриации. Отметим, что их коллеги из Румынии уже вернулись домой.

 



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