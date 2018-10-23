Российский офицер рассказал о "неизбежном обвале" флота РФ
|14:29 19.11.2018
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|Россия
В России капитан третьего ранга запаса Максим Климов заявил, что кораблестроение страны находится в критическом состоянии.
Как сообщается на сайте ВПК.name, военнослужащий подчеркнул, что "корабли ближней зоны изношены, устарели, фактически утратили боевое значение", а "корабли дальней зоны устарели, изношены, дороги в эксплуатации, остались считанные единицы", передает Главред.
Эксперт полагает, что к 2020 году российское кораблестроение ожидает неизбежный "обвал", поскольку в России не производится модернизация наводной техники.
По словам Климова, для решения указанных проблем ВМФ и оборонно-промышленному комплексу "критически необходимы массовые серии эффективных кораблей — как для ближней, так и дальней зоны".
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