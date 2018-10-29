Россия в Черном море начала испытания нового корабля с "Калибрами"

14:04 19.11.2018 0 комментариев

В Черном море начались испытания оснащенного "Калибрами" новейшего малого ракетного корабля (МРК) «Орехово-Зуево».

В ходе испытаний проверяются установленные на корабле системы ПВО, сообщает Крыминформ со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота страны-оккупанта.

В сообщении говорится, что проверка системы ПВО проводится в рамках испытаний МРК перед его приемом в состав Черноморского флота. В ходе испытаний авиации была поставлена задача условного выполнения бомбово-штурмового удара с пролетом на различных высотах и выполнением маневров, затрудняющих обнаружение самолета средствами ПВО корабля.

По данным пресс-службы, экипаж корабля должен был своевременно обнаружить и классифицировать воздушную цель во время перехода морем. "В результате проведения испытаний комплекс противоздушной обороны корабля полностью подтвердил заложенные характеристики, экипаж успешно обнаружил, классифицировал и взял на сопровождение воздушные цели", – заявили в пресс-службе.

Так же заявлено, что была проверена надежность и жизнедеятельность энергетических установок, навигационного оборудования и других корабельных систем и механизмов в условиях морского перехода, мореходные качества корабля, его управляемость, остойчивость, ходкость и инерция на разных ходовых режимах.

Малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» – многоцелевой корабль, являющийся седьмым кораблем модернизированной серии «Буян-М», построенным для Черноморского флота. Корабли данного проекта имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы вооружены универсальным ракетным комплексом «Калибр-НК», предназначенным для поражения морских и береговых целей. Назначение кораблей проекта «Буян-М» – охрана и защита экономической зоны государства.



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