Руководителя акционерного общества "Научно-производственный комплекс "Дедал", входящего в "Росатом" подрядчика в сфере охранных технологий России, и еще двух человек задержали в оккупированном Крыму при передаче взятки.

По данным ФСБ россии в оккупированном Крыму, спецоперация длилась несколько месяцев, сообщает РИА Новости.

В сообщении говорится, что задержано руководство одного из крупнейших подрядчиков в сфере охранных технологий России АО "НПК "Дедал". Операция по задержанию проводилась сотрудниками подразделений собственной безопасности ФСБ России во взаимодействии со следователями Главного следственного управления СК России по оккупированному Крыму. Фигурантов, граждан Российской Федерации, уроженцев Краснодарского края, задержали в момент передачи первой части взятки в сумме 2,5 миллиона рублей в одном из ресторанов оккупированного Симферополя. Позже был задержан еще один фигурант дела.

Работники акционерного общества пытались предложить крупную сумму денежных средств должностному лицу погрануправления за общее покровительство при заключении госконтрактов и содействии в приемке выполненных работ по установке и введению в эксплуатацию технических средств охраны госграницы.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики, речь идет о руководителе подведомственного "Росатому" предприятия АО "НПК "Дедал" Игоре Сушкове. Задержание гендиректора проводилось еще в апреле, однако информация ранее не разглашалась с учетом тайны следствия.

В отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело — дача взятки, совершенная группой лиц в особо крупном размере. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.

Ранее решением мирового судьи Киевского района Симферополя еще в октябре АО НПК "Дедал" было признано виновным в совершении административного правонарушения за незаконное вознаграждение от имени юридического лица и оштрафовано на 20 миллионов рублей.