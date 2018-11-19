Адвокат заявила о грубых нарушениях прав российского хакера в Верховном суде Греции

13:40 19.11.2018 0 комментариев Греция

Верховный суд Греции в понедельник, 20 ноября, рассматривает апелляцию на решение суда первой инстанции выдать россиянина Александра Винника во Францию по обвинению в киберпреступлениях.

По мнению французских властей, Винник совершал преступления, находясь в заключении в Греции, сообщает РИА Новости.

Адвокат Винника Зои Константопулу заявила о грубейших нарушениях прав Александра Винника в Верховном суде Греции – Ареопаге.

Защита Винника требует от Франции аннулировать европейский ордер об аресте.

Адвокат стала излагать позицию защиты и сказала, что при ознакомлении Винника с документами, касающимися его судьбы, были нарушены процедуры. Председательствующая на заседании судья Ареопага Ангелики Алиферопулу заявила, что "у суда ограничено время" и потребовала от адвоката "быть краткой".

Судья не дала Константопулу закончить выступление с изложением позиции и ходатайств, сказав, что адвокат может подать их в письменном виде.

"Вы нарушаете права задержанного только потому, что он является русским. Вы не осмелились бы сделать это, если бы рассматривали дело грека. Все дело в том, что он гражданин России", — заявила адвокат.

Напомним, суд в Греции решил выдать россиянина Винника Франции.

Власти Греции задержали Винника 25 июля 2017 года по запросу США. Ранее суд присяжных в Сан-Франциско предъявил ему обвинение в отмывании денег через биткоины. По данным американских властей, подозреваемый и его компании отмывали деньги на общую сумму не менее 4 миллиардов долларов. Россиянин с 2011 года управлял организацией, которая занималась киберпреступностью. Винник вел бизнес на территории США без соблюдения законодательных норм по защите от отмывания денег и других преступлений, указало далее американское министерство.

Ранее суд в Салониках принял два взаимоисключающих решения. Один состав совета судей удовлетворил запрос Генпрокуратуры РФ, а другой поддержал просьбу США об экстрадиции Винника. 



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