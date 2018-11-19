Міністри ЄС у Брюсселі обговорять "вибори" на Донбасі і ситуацію в Азовському морі
|12:48 19.11.2018
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|Крым
Міністри закордонних справ країн-членів ЄС у понеділок, 19 листопада, в Брюсселі обговорять події на Донбасі та ситуацію в Азовському морі.
Українське питання включене до порядку денного засідання, повідомляє Європейська Правда.
У Європейській службі зовнішніх справ повідомили, що "міністри закордонних справ розглянуть останні події в Україні, у тому числі у Східній Україні та Азовському морі".
ЗМІ минулого тижня повідомляли, що міністри вперше обговорять питання російської мілітаризації Азовського моря.
Це питання було поставлено на порядок денний за наполяганням Польщі, але дипломати зазначають, що насправді Варшава "проштовхнула його у відкриті двері".
Міністри також обговорять ситуацію із виборами на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, які раніше офіційно засудили ЄС та США. У цьому питанні очікується додавання нових осіб до існуючого списку санкцій.
Посол України в ЄС Микола Точицький раніше заявляв, що очікує "потужні дії ЄС після так званих "виборів" на окупованому Донбасі".
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