Україна і США наразі розглядають питання нових поставок летальної зброї.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв'ю Defence News, передає УНН.

"США і Україна перебувають у "тісній дискусії" щодо того, щоб Вашингтон поставив ще один "транш" летальної зброї для боротьби Києва на сході України", - пише видання.

У суботу, як зазначається, Клімкін підтвердив: "Ми перебуваємо у процесі переговорів щодо нового оборонного озброєння", але відмовився уточнити, якого саме.

Раніше Клімкін заявив про намір Києва зміцнювати військову співпрацю з США.

Наприкінці серпня посол України в США Валерій Чалий повідомив, що Київ направив до Вашингтона запит на купівлю американських систем ППО. На початку вересня спецпредставник держдепу США з питань України Курт Волкер заявив, що Вашингтон готовий збільшити поставки озброєнь Києву.

Згодом Волкер знову розповів про готовність допомогти зброєю Україні, але вже в зв’язку з ситуацією в Азовському морі. За його словами, Росія наростила присутність військових кораблів в регіоні, а також перевірки "в агресивній манері".

Нагадаємо, Україна веде перемовини щодо придбання легкої зброї у Канади.