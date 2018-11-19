Росія, Туреччина та Іран проведуть переговори щодо Сирії 28-29 листопада

11:59 19.11.2018 0 комментариев Турция

Росія, Туреччина та Іран проведуть черговий раунд переговорів щодо Сирії 28-29 листопада в Казахстані.

Про це заявив міністр закордонних справ Казахстану Кайрат Абдрахманов, повідомляє Європейська Правда.

Абстрахманов повідомив журналістам, що делегації уряду Дамаску та сирійських повстанців також будуть присутні на зустрічі.

Раніше повідомлялося, що війська президента Сирії Башара Асада почали бойові дії в провінції Хама, порушуючи російсько-турецьку угоду.

Угода про створення демілітаризованої зони зупинила наступ армії Асада на регіон Ідліб, контрольований повстанцями, а також на сусідні райони провінцій Хама і Алеппо.



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