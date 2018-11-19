Росія, Туреччина та Іран проведуть переговори щодо Сирії 28-29 листопада
|11:59 19.11.2018
|0 комментариев
|Турция
Росія, Туреччина та Іран проведуть черговий раунд переговорів щодо Сирії 28-29 листопада в Казахстані.
Про це заявив міністр закордонних справ Казахстану Кайрат Абдрахманов, повідомляє Європейська Правда.
Абстрахманов повідомив журналістам, що делегації уряду Дамаску та сирійських повстанців також будуть присутні на зустрічі.
Раніше повідомлялося, що війська президента Сирії Башара Асада почали бойові дії в провінції Хама, порушуючи російсько-турецьку угоду.
Угода про створення демілітаризованої зони зупинила наступ армії Асада на регіон Ідліб, контрольований повстанцями, а також на сусідні райони провінцій Хама і Алеппо.
Ещё на эту тему:
19:39 01.11.2018
США и Турция начали совместное патрулирование на севере Сирии
США и Турция начали совместное патрулирование на севере Сирии
18:06 31.10.2018
Турецкая армия обстреляла позиции курдов на севере Сирии
Турецкая армия обстреляла позиции курдов на севере Сирии
19:40 30.10.2018
Эрдоган заявил о масштабном военном вторжении в Сирию
Эрдоган заявил о масштабном военном вторжении в Сирию
20:10 12.09.2018
Турция активизировала поставки оружия в Идлиб, чтобы помочь восставшим отбить наступление армии Сирии и ее союзников
Турция активизировала поставки оружия в Идлиб, чтобы помочь восставшим отбить наступление армии Сирии и ее союзников
08:48 11.09.2018
Президент Турции Эрдоган считает, что Тегеран и Москва должны прекратить гуманитарную катастрофу
Президент Турции Эрдоган считает, что Тегеран и Москва должны прекратить гуманитарную катастрофу
10:12 10.09.2018
Турция продолжает перебрасывать военную технику к границам Сирии
Турция продолжает перебрасывать военную технику к границам Сирии
18:12 07.09.2018
В Тегеране проходит трехсторонний саммит по вопросам Сирии
В Тегеране проходит трехсторонний саммит по вопросам Сирии
11:45 06.09.2018
Захват Идлиба Россией приведет к гуманитарной катастрофе, уверены в Анкаре и Берлине
Захват Идлиба Россией приведет к гуманитарной катастрофе, уверены в Анкаре и Берлине
16:20 04.09.2018
Жители Идлиба призывают Турцию увеличить число наблюдательных пунктов в зоне деэскалации
Жители Идлиба призывают Турцию увеличить число наблюдательных пунктов в зоне деэскалации
20:38 11.04.2018
Турция исключает возвращение Африна режиму Асада
Турция исключает возвращение Африна режиму Асада
15:08 13.03.2018
Турция заявила о начале осады сирийского города Африн
Турция заявила о начале осады сирийского города Африн