В ЕС предлагают адресный подход к применению санкций
|13:15 19.11.2018
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|Россия
В Гааге 20 ноября состоится конференция, на которой планируют выработать новый санкционный режим против нарушителей прав человека во всем мире. Основная идея конференции — сделать нарушения прав человека "затратными" для конкретных бизнесменов и госслужащих.
Организатор конференции - внешнеполитическая служба Нидерландов - обратилась с призывом ко всем 27 странам Евросоюза принять в ней участие, сообщает Eadaily.com.
В Евросоюзе все большую популярность получает идея придания санкциям индивидуального, адресного характера.
Речь идет о выработке такой модели экономического и психологического давления, которая била бы не по "площадям" (государствам и их союзам), а по тем бизнесменам и чиновникам, кто был замечен в нарушении прав человека и попавшим в "черные списки" ЕС и США, пишет издание.
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