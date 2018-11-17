В Гааге 20 ноября состоится конференция, на которой планируют выработать новый санкционный режим против нарушителей прав человека во всем мире. Основная идея конференции — сделать нарушения прав человека "затратными" для конкретных бизнесменов и госслужащих.

Организатор конференции - внешнеполитическая служба Нидерландов - обратилась с призывом ко всем 27 странам Евросоюза принять в ней участие, сообщает Eadaily.com.

В Евросоюзе все большую популярность получает идея придания санкциям индивидуального, адресного характера.

Речь идет о выработке такой модели экономического и психологического давления, которая била бы не по "площадям" (государствам и их союзам), а по тем бизнесменам и чиновникам, кто был замечен в нарушении прав человека и попавшим в "черные списки" ЕС и США, пишет издание.





