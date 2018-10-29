В оккупированном Россией Крыму заявили, что готовы отправить "делегацию" в США для участия в 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом сообщил РИА Новости "представитель" оккупированного Крыма в Общественной палате России, т.н. "глава региональной болгарской национально-культурной автономии" оккупированного Крыма Иван Абажер.

По его словам, участие "делегации" оккупированного Россией полуострова становится особенно актуальным после принятия Третьим комитетом ГА ООН резолюции о имеющихся нарушениях прав человека в Крыму.

"Крымская <оккупированного Россией Крыма> делегация готовится отправиться в США для участия в 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Сейчас мы находимся на стадии подготовки документов для поездки. Голос крымчан будет особенно актуален на международной площадке, так как принятая резолюция вообще не соответствует действительности. Мы постараемся раскрыть реальную картину происходящего в <оккупированном Россией> Крыму. <Оккупированный Россией>Крым не должен быть объектом несправедливых и предвзятых решений и резолюций", — сказал Абажер.

По его словам, планируется, что "делегация" будет состоять из трех крымских "общественных деятелей".

Напомним, в сентябре 2018 года организаторы отключили микрофон во время выступления на конференции ОБСЕ в Варшаве гендиректора подконтрольного Кремлю крымско-татарского телеканала «Миллет» Эрвина Мусаева, который собирался "докладывать о ситуации в Крыму".

Проект резолюции ООН по Крыму содержит требование к международным организациям обозначать полуостров только как временно оккупированный Российской Федерацией.