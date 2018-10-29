Артиллеристы Южного военного округа (ЮВО) страны-оккупанта в 2018 учебном году выполнили более 25 тысяч огневых задач на полигонах округа.

Об этом сообщила пресс-служба ЮВО, передает Крыминформ.

В сообщении говорится, что офицерами-артиллеристами была организована подготовка танковых и мотострелковых подразделений для стрельбы с закрытых огневых позиций. Впервые на практике апробирована усовершенствованная программа подготовки экипажей танков Т-72Б3 и боевых машин пехоты БМП-3. Практическое применение опыта современных вооруженных конфликтов, в том числе в Сирии, позволило повысить живучесть артиллерийских подразделений и добиться существенного сокращения времени на выполнение огневых задач.

По данным пресс-службы, в 2018 учебном году артиллеристы и ракетчики ЮВО провели более 600 тактических учений и тренировок по стрельбе и управлению огнем артиллерии, успешно произвели пуск ракет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Расход боеприпасов по сравнению с прошлым годом вырос более чем на 30% и составил более 60 тысяч снарядов и мин.

В пресс-службе отметили, что основные усилия подготовки ракетных войск и артиллерии военного округа в 2018 учебном году были направлены на подготовку подразделений ракетных войск и артиллерии в составе разведывательно-огневых (ударных) контуров с использованием комплексов беспилотных летательных аппаратов и средств инструментальной артиллерийской и войсковой разведки.