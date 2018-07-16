В Баку на шествии по поводу Дня национального возрождения задержали лидера оппозиционного Народного фронта Азербайджана Али Керимли.

Вместе с ним задержаны более 10 человек. По данным сайта "Эхо Кавказа", их обвиняют в нарушении правил шествий. Агентство Turan отмечает, что местонахождение Керимли и ещё нескольких активистов неизвестно, передает Радио Свобода.

Всего по последним данным во время вчерашней акции были задержаны 52 активиста. Большинство отпущены после предупреждения.

После задержаний десятки человек собрались у здания полиции, чтобы выразить свой протест действиям властей. По словам активистов полицейские заводили людей в автобус и увозили в неизвестном направлении. Позже некоторых высадили примерно в двух километрах от акции, но они все равно вернулись на митинг.

Власти утверждают, что участники акции преследовали политические цели и нарушали общественный порядок.

Правозащитники неоднократно обращали внимание на преследование оппозиционных активистов и прессы в Азербайджане.

В последнем рейтинге свободы прессы организации "Репортеры без границ" Азербайджан занял 163-е место из 180.