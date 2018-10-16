Четкая перспектива членства Украины в Альянсе остановит Россию, - ПА НАТО

10:26 19.11.2018 0 комментариев Украина

Противостоять гибридным операциям Кремля нужно закрытием “серых зон” в Восточной Европе.

Об этом заявил британский парламентарий, лорд Джон Джоплинг перед делегациями стран во время 64-й сессии ПА НАТО, слова которого процитировала депутат из фракции БПП Ирина Фриз на своей странице в Facebook, сообщает Информационное Сопротивление.

По его словам, неопределенность относительно восточноевропейских стран будет побуждать Кремль к дальнейшим агрессивным действиям на этом направлении. Джоплинг убежден, что страны этого региона, среди которых и Украина, должны получить четкую перспективу членства как в НАТО, так и в ЕС.

"В резолюции к докладу Лорда Джоплинга «Противодействие гибридным угрозам России» учтен новый параграф, который был внесен нашей делегацией. Его смысл такой: осуждая незаконное строительство керченского моста Россией, а также политику России в отношении избирательного отказа в доступе и безосновательной задержки украинских и международных судов в Азовском море, (участники ПА НАТО) сильно обеспокоены новыми угрозами безопасности, экономике и экологии в регионе. Резолюция принята Комитетом по вопросам гражданского измерения и безопасности ПА НАТО", - добавила также нардеп.



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