В Армении армией РФ проведен показательный «бой в городе» с учетом сирийского боевого опыта

10:01 19.11.2018 0 комментариев Армения

На российской военной базе Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, проведены инструкторско-методические занятия с офицерами батальонного и ротного звена по ведению «боя в городе».

В ходе занятий на высокогорном полигоне «Камхуд» военнослужащие мотострелковых, танковых, зенитно-ракетных, артиллерийских, инженерных и медицинских подразделений соединения продемонстрировали боевые действия по освобождению населенного пункта от незаконных вооруженных формирований (НВФ) условного противника, применив сирийский опыт боевых действий, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

В ходе розыгрыша действий расчеты самоходных артиллерийских орудий и зенитно-ракетных комплексов провели артиллерийскую и противовоздушную подготовку наступления. Беспилотная авиация провела разведку местности, после чего экипажи БМП и танков Т-72 провели блокирование захваченного населенного пункта и атаковали условного противника. Затем разведывательные, медицинские и инженерно-саперные подразделения провели зачистку, и оказали помощь пострадавшим.

Задачи по блокированию района проведения боевых действий выполняли мотострелковые подразделения, усиленные снайперскими парами.

В рамках подготовки к новому учебному году в российской военной базе в Армении тактико-специальные занятия с военнослужащими офицерского состава ЮВО проводятся регулярно.

 



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