Представители американского Национального демократического института (NDI) и депутаты Европарламента призвали американскую компанию Facebook открыть офис в Украине накануне парламентских и президентских выборов.

Об этом шла речь 17 ноября на совместной пресс-конференции в Киеве, которую транслировал Украинский кризисный медиацентр, сообщает Гордон.



Президент NDI Дерек Митчелл отметил, что собеседники миссии в Украине неоднократно отмечали важность предстоящих президентских выборов и риск вмешательства в предвыборные процессы со стороны РФ. Президент NDI отметил, что российская сторона может усиливать общественные противоречия благодаря социальным сетям вроде Facebook.



"Именно поэтому мы открыто призываем Facebook иметь свой офис не только в Москве, но и в Киеве: с украиноязычными сотрудниками, с людьми, которые 24 часа в сутки и семь дней в неделю работают в режиме оперативного реагирования", – подчеркнул он.



Митчелл добавил, что Facebook уже имеет подобный опыт во время промежуточных выборов в американский Конгресс и во время избирательной гонки в других странах.



Весной 2015 года в связи с массовой блокировкой проукраинских пользователей, группа "Украинский Фейсбук" просила основателя Facebook Марка Цукерберга создать украинскую администрацию. Президент Украины Петр Порошенко обращался к Цукербергу с просьбой открыть украинское представительство компании.



Цукерберг заявил, что спорные посты, за которые банили украинских пользователей, были удалены правильно, поскольку использовался "язык вражды". Он ответил также, что украинский сегмент соцсети модерирует офис в Ирландии, а вопрос открытия представительства социальной сети в Украине может быть рассмотрен со временем.



В октябре 2018 года Facebook объявил конкурс на должность менеджера по публичной политике для Украины. Менеджер будет работать в офисе Facebook в Варшаве.



Количество украинских пользователей Facebook в начале 2018 достигло 11 млн.

