Россия в очередной раз угрожает перекрыть Азовское море.

Опрошенные OBOZREVATEL специалисты пришли к выводу, что Россия в состоянии перекрыть Азов для Украины, но такое решение будет ей дорого стоить из-за возможных санкций.

Как считает международник Андрей Бузаров, в обозримом будущем Азовское море станет третьей полноценной площадкой для политического и дипломатического конфликта между двумя странами наравне с Донбассом и Крымом.

“Если брать конкретные действия, Россия может без проблем заблокировать Керченский пролив. Не на постоянной основе, а периодически, посредством влияния на Украину. Рассматриваю серьезно подобные заявления, в зависимости от ситуации они могут рано или поздно сделать это”, — сказал Бузаров.

В этой ситуации Украине, как и прежде, стоит давить на Россию через международное сообщество.

“Мы можем воздействовать через санкционный режим. Много чего сейчас зависит от США и Евросоюза в этой ситуации”, — подытожил Бузаров.

Схожей позиции придерживается генерал-лейтенант Василий Богдан. По его мнению, за последние полтора десятилетия путинский режим доказал, что от него можно ждать чего угодно.

“Можем наблюдать неадекватные действия, которые разрушают мировой порядок. Но, несмотря на агрессивные заявления, Путин не может не учитывать обстановку на Западе в отношении его режима. В частности “драконовские санкции”. Блеф и шантаж будет, с целью обмануть и запугать”, — уверен военный.

Если же Россия решится на открытое нарушение морского права, в отношении страны будет еще больше санкций.

“С одной стороны, исключить этого нельзя, но это уже проявление истерии Путина и режима. С другой — он понимает: в этом регионе столкнулись интересы многих стран, в том числе НАТО. Если он попробует брутально действовать против украинских кораблей, есть Босфор, Дарданеллы и другие рычаги влияния, чтобы успокоить узурпатора, который диктует условия Украине”, — считает Богдан.

Начальник пресс-службы Генерального штаба ВСУ Украины Владислав Селезнев также допускает, что у РФ есть возможности перекрыть Керченский пролив. Но в этой ситуации стране-агрессору придется столкнуться с последствиями международного давления.

“Это возможно, ведь силы у России для этого есть. При этом самое слабое место для нас и партнеров — Керченский пролив. РФ может придумать достаточно много вариантов, чтобы сильно усложнить движение торговых кораблей или совсем заблокировать… В таком случае будет противодействие, в том числе и обращение в международные структуры, с целью противодействовать Российской Федерации.