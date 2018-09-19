Во время "Марша национального большинства", который состоялся в Кишиневе, лидеры Партии социалистов Молдовы пообещали, что в случае победы на парламентских выборах, они увеличат зарплату до 600 евро, а среднюю пенсию - до 300.

Об этом заявил один из лидеров, экс-советник президента по связям со СМИ Ион Чебан, сообщает собственный корреспондент Укринформа в Молдове.

"Кроме увеличения зарплат и пенсий, мы планируем сократить пенсионный возраст, индексировать пенсии дважды в год, а также сделать обучение в средних и высших учебных заведениях бесплатным", - заявил Чебан.

По его словам, в случае победы на парламентских выборах, Партия социалистов запретит унионистское движение, которое выступает за объединение с Румынией, закроет офис НАТО в Кишиневе и будет бороться за полноправное членство в Евразийском Союзе.

Социалисты также обещают сделать Молдову президентской республикой.

Как сообщалось, в воскресенье, 18 ноября, в Кишиневе прошел Марш национального большинства, в котором принимали участие несколько десятков тысяч граждан.

На митинге, который состоялся в центре Кишинева, социалисты представили свою предвыборную программу.

Очередные парламентские выборы в Молдове пройдут 24 февраля 2019 года.