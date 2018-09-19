Социалисты Молдовы пообещали зарплату в 600 евро и курс на Россию

09:29 19.11.2018 0 комментариев Молдова

Во время "Марша национального большинства", который состоялся в Кишиневе, лидеры Партии социалистов Молдовы пообещали, что в случае победы на парламентских выборах, они увеличат зарплату до 600 евро, а среднюю пенсию - до 300.

Об этом заявил один из лидеров, экс-советник президента по связям со СМИ Ион Чебан, сообщает собственный корреспондент Укринформа в Молдове.

"Кроме увеличения зарплат и пенсий, мы планируем сократить пенсионный возраст, индексировать пенсии дважды в год, а также сделать обучение в средних и высших учебных заведениях бесплатным", - заявил Чебан.

По его словам, в случае победы на парламентских выборах, Партия социалистов запретит унионистское движение, которое выступает за объединение с Румынией, закроет офис НАТО в Кишиневе и будет бороться за полноправное членство в Евразийском Союзе.

Социалисты также обещают сделать Молдову президентской республикой.

Как сообщалось, в воскресенье, 18 ноября, в Кишиневе прошел Марш национального большинства, в котором принимали участие несколько десятков тысяч граждан.

На митинге, который состоялся в центре Кишинева, социалисты представили свою предвыборную программу.

Очередные парламентские выборы в Молдове пройдут 24 февраля 2019 года.



Ещё на эту тему:

21:38 13.11.2018
Молдова, Грузия и Украина создадут постоянную платформу по региональным конфликтам
08:09 08.11.2018
Президента Молдови можуть притягнути до відповідальності за відмову підписувати закон
12:59 06.11.2018
Президент Молдовы отказался подписывать Новый кодекс телевидения и радио, приведя шесть страниц аргументов
18:18 01.11.2018
Молдова не может себе позволить "дружить с кем-то против кого-то"
12:25 18.10.2018
Включение «евроинтеграции» в Конституцию Молдовы было принято в первом чтении, но провалено во втором
07:27 04.10.2018
Молдова впервые утвердила военную стратегию
16:55 02.10.2018
Президент Молдовы «задолжал» парламенту три подписи
13:20 24.09.2018
Президент Молдовы временно отстранен от исполнения обязанностей
16:41 19.09.2018
В Молдове существует риск прихода к власти авторитарного режима, считают эксперты
15:25 19.09.2018
Резолюция в поддержку Молдовы зарегистрирована в Сенате США
10:53 03.08.2018
Президент Молдовы пригрозил митингами в случае ограничения его полномочий парламентом
15:14 31.07.2018
Молдова заключит три новых соглашения: одно с ЕС и два СНГ
Новости
Азербайджан Азербайджан
10:50 19.11.2018
В Азербайджане задержали лидера оппозиционного Народного фронта
11:56 07.11.2018
У Британії арештували дружину азербайджанського банкіра, яка витратила в магазині 16 млн фунтів
08:40 06.11.2018
Азербайджан не будет импортировать газ из России в 2019 году
17:21 29.10.2018
Подписана Стамбульская декларация
Все новости страны
Армения Армения
10:01 19.11.2018
В Армении армией РФ проведен показательный «бой в городе» с учетом сирийского боевого опыта
17:51 14.11.2018
В Армении завели уголовное дело за неуплату налогов "дочкой" Газпрома
15:15 14.11.2018
ЕС выделил Армении €1.5 млн на парламентские выборы
18:20 12.11.2018
Армянские водители оказались в «заложниках» у российских пограничников
Все новости страны
Болгария Болгария
17:22 19.11.2018
В Болгарии рост цен вызвал массовые протесты
16:32 14.11.2018
На границе Болгарии с Румынией откроют новый пограничный пункт пропуска
07:51 13.11.2018
Болгарія не хоче підписувати міграційний пакт ООН
14:17 12.11.2018
Болгарию охватили протесты из-за подорожания топлива
Все новости страны
Греция Греция
13:40 19.11.2018
Адвокат заявила о грубых нарушениях прав российского хакера в Верховном суде Греции
19:10 14.11.2018
В Греции чиновники вышли на протест из-за низких зарплат
12:04 13.11.2018
К дому заместителя прокурора Верховного суда Греции подложили бомбу
12:03 12.11.2018
В Греции обрушился автомобильный мост / Фото, видео
Все новости страны
Грузия Грузия
17:17 15.11.2018
Хакер подозреваемый в убийстве следователя в РФ просит политическое убежище в Грузии
12:33 15.11.2018
Грузия окончательно выберет президента 28 ноября
11:19 14.11.2018
Другий тур виборів президента Грузії може відбутися 28 листопада
08:38 14.11.2018
В Грузии задержан российский хакер, обокравший РЖД и авиакомпанию S7
Все новости страны
Молдова Молдова
09:29 19.11.2018
Социалисты Молдовы пообещали зарплату в 600 евро и курс на Россию
17:05 16.11.2018
Правительство Молдовы готовит закрытие ряда районных больниц
16:01 15.11.2018
Европарламент назвал Молдову страной, "охваченной интересами олигархов"
07:31 15.11.2018
У Молдові знешкодили пов'язане з бойовиками "Л/ДНР" воєнізоване формування
Все новости страны
Россия Россия
15:40 19.11.2018
Правительство Эстонии дважды отказало в заходе в свои территориальные воды российскому судну «Академик Николай Сахаров»
14:29 19.11.2018
Российский офицер рассказал о "неизбежном обвале" флота РФ
13:15 19.11.2018
В ЕС предлагают адресный подход к применению санкций
08:39 19.11.2018
Из-за санкций США и ЕС экономика России потеряла 6% ВВП — Bloomberg
Все новости страны
Румыния Румыния
07:59 19.11.2018
В Румынии нашли похищенную в Нидерландах картину Пикассо / Фото
15:48 16.11.2018
Румыния откроет в Украине еще одно консульство
07:39 14.11.2018
В Еврокомиссии заявили о регрессе румынского правосудия
08:33 13.11.2018
Президент Румунії: Країна не готова до головування в ЄС
Все новости страны
Турция Турция
16:20 19.11.2018
Турция продаст Украине ударные дроны
11:59 19.11.2018
Росія, Туреччина та Іран проведуть переговори щодо Сирії 28-29 листопада
15:24 16.11.2018
В США обсуждается вопрос экстрадиции проповедника Гюлена в Турцию
07:55 16.11.2018
В Турции завершили расследование убийства российского посла Карлова
Все новости страны
Украина Украина
17:44 19.11.2018
Оккупанты списали долг Верховной Рады АРК перед НБУ по облигациям
17:02 19.11.2018
До Одеси для продовження випробувань прибули десантно-штурмові катери типу “Кентавр” / Фото
16:42 19.11.2018
Оккупационные власти Севастополя дали "добро" на застройку сельхозземель
16:01 19.11.2018
В оккупированном Судаке работницам прачечной запретили говорить на крымскотатарском языке
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс